路線精緻多樣化 屏縣推動台灣好行連續3年評鑑獲優等

屏東縣政府積極推動「台灣好行」，已展現豐碩成果。（屏東縣政府提供）

2024/12/24 08:58

〔記者羅欣貞／屏東報導〕以精緻而多樣化的服務推動台灣好行，屏東縣政府今年再度獲得交通部觀光署「台灣好行年度評鑑」優等，這是屏縣第3年獲此殊榮，展現在交通服務品質上的努力成果。

屏東縣政府今年推出全新的「9117B墾丁機場快線」，從高雄國際機場到墾丁，中間只停10個站點，不用60分鐘就能從機場抵達東港渡船碼頭、170分鐘到墾丁，搭配觀光署的台灣好行刷卡半價優惠措施，旅客只要刷悠遊卡、一卡通、i-cash等電子票證，單趟最高只須支付163元，打造外國旅客到訪屏東南端最便捷的交通運輸路線。

請繼續往下閱讀...

屏東縣政府交旅處表示，屏東的台灣好行路線主要分為兩大類別，滿足不同旅客的需求，「直達快線」類型路線，包括「9189墾丁快線」、「9117B墾丁機場快線」以及「9127D大鵬灣琉球線」，主要提供快速接駁服務，讓旅客在最短的時間內抵達「東港、小琉球」以及「恆春、墾丁」重要景點，享受屏東的美麗風光。

另一種為「郵輪巴士」類型，更注重於深度旅遊，其中「神山線」和「185沿山可愛咖線」，帶領旅客深入探索屏東的在地文化與自然景色，讓每一次的旅程都有不一樣的發現。

屏縣府交旅處說明，能夠持續獲得優等評價，除了感謝交通部觀光署支持，也要感謝每一位搭乘的旅客，因為他們的反饋與期許，讓屏東能在服務內容上不斷精進和創新。屏東縣政府在提升公共交通服務品質和旅遊體驗上，有長遠的規畫與努力，未來將繼續致力改善與創新，為來訪的旅客提供最好的服務。

屏東縣政府規畫精緻而多樣化的「台灣好行」路線，提升公共交通服務品質與旅客旅遊體驗。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法