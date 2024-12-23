屏東敬老卡及博愛卡 各鄉鎮市公所臨櫃就能製卡取卡

屏東敬老卡及博愛卡到各鄉鎮市公所臨櫃就能製卡取卡。（屏東縣政府提供）

2024/12/23 19:15

〔記者葉永騫／屏東報導〕為了更加方便屏東縣長者及身障者申請社福卡，屏東縣政府自明年1月1日起，針對二次以上申（補）辦之民眾可至各鄉鎮市公所就近申辦，並現場領卡，無須等待！

屏東縣政府表示，為了讓長者與身心障礙者使用社福卡時更加便捷，今年開放全縣各鄉鎮臨櫃製卡及擴大補助範圍加入屏東市國民運動中心、租借騎乘YouBike2.0/2.0E、搭乘大福琉球航運及琉興航運前往小琉球遊玩，提高民眾申辦及使用率，提供更貼心關懷的服務，民眾若遺失、毀損或其他因素致需第二次以上申請，只要攜帶身分證件及照片到公所申辦，不限居住戶籍地鄉鎮，皆可於本縣跨鄉鎮辦理，繳交工本費110元，即可現場領卡，無須再等待。

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社會處提醒，社福卡遺失，可電洽一卡通客服中心07-7912000按9由專人辦理掛失服務後，再至屏東縣內各鄉鎮市公所進行二次補辦。縣府便民服務整合申辦平台定114年3月1日正式開放，相關問題，電洽社會處08-7320415分機5396（敬老卡）；5342（博愛卡）或一卡通票證公司07-7912000諮詢。

屏東敬老卡及博愛卡到各鄉鎮市公所臨櫃就能快速補卡。（屏東縣政府提供）

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