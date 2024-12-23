車禍肇逃1小時回現場詭異投案 竟是惡質毒駕致人於死

廂型車遇撞擊後翻到對向車道，車頭嚴重凹陷。（警方提供）

2024/12/23 18:36

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東市和生路21日發生一起肇逃事故，70歲曹姓男子駕駛廂型車，遭一部變換車道的汽車追撞後翻覆，曹男受困車內，經消防人員搶救送醫仍不治，蔡姓汽車駕駛逃逸後約1小時突然出現在事故現場投案，後續經檢警調查，竟然是毒駕致人於死而逃逸，屏東地檢署22日晚間將其羈押禁見。

這起事故發生在21日上午7時許，曹姓男子駕駛小貨車沿和生路由西往東直行時，遭一輛白色汽車變換車道後直接追撞，導致其車輛翻覆至對向車道。肇事車輛隨即逃逸，曹姓駕駛受困車內後送醫不治。

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而附近監視器影像顯示，廂型車遭撞擊後先是翻了九十度，接著滑上分隔島上下翻覆，車子又再翻正停在對向車道，駕駛座凹陷，經法醫進行相驗，初步判定曹姓被害人因創傷性血胸及全身多處骨折死亡，看的出當時衝擊力量之大。

而整起案件詭異的是，距事發時間約一小時，警方在現場處理事故過程中，突有一名22歲蔡姓男子自行騎車返回現場，主動向警方表示為肇事駕駛，雖然酒測值為零，但精神狀態及神情相當不尋常；檢警採集尿液後，初步檢驗發現有二級毒品甲基安非他命陽性反應。

屏東地檢署檢察官偵訊後，認蔡姓嫌犯涉嫌刑法之施用毒品後不能安全駕駛致人於死、駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸等罪嫌，犯罪嫌疑重大並有湮滅證據及逃亡之事實，向屏東地方法院聲請羈押，經法院於22日晚間裁准羈押並禁止接見通信。

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廂型車遇撞擊後翻到對向車道。（警方提供）

廂型車遇撞擊後翻到對向車道。（警方提供）

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