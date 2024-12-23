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    墾丁觀光業者前往花蓮關心 無奈互虧「第二慘送暖第一慘」

    墾丁觀光業者前往花蓮關心國旅情況。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁觀光業者前往花蓮關心國旅情況。（記者蔡宗憲攝）

    2024/12/23 14:47

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣郊區景點國旅今年慘澹，恆春半島至今農曆春節訂房僅約五成，花蓮自地震和颱風重創後都無起色，堪稱國旅「兩慘」，昨天墾丁觀光業者組團前往花蓮送暖及關心，雙方不禁互虧「第二慘的墾丁關心最慘的花蓮」，日子實在相當難過。

    屏東縣觀光協會、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟這次前往花蓮縣考察，也希望幫當地疲弱的觀光業彼此打氣，因為自由行及團體補助截止後，花蓮住宿率下滑，平均僅剩兩成五，春節訂房率更衰退三成到四成，住房率下探一成五。

    屏東縣民宿協會理事長余松華表示，沒有風災地震情況下，其實墾丁的觀光更顯慘烈，跨年沒有連假無助於訂房，而目前整個春節假期訂房僅約五成上下，跟花蓮縣比起來可說是難兄難弟，連花蓮業者都驚訝「墾丁也那麼慘！」

    「不該放任部分旅行社拼出國抹黑國旅！」墾丁旅宿業者小豬也大嘆，協會內部都有調查，發現某些專辦出國的旅行社大買墾丁負面關鍵字，墾丁雖然有部分需要改善的問題，但不致於被抹黑到一無是處，希望政府針對不肖業者該嚴查，也該適時幫苦心經營的國旅業者創造新商機。

    屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳強調，國旅比起國外熱門旅遊景點，缺乏的是當地的特色，這是台灣各景點、夜市都有的問題，墾丁各行業也會利用這次跌到谷底機會共同研究，相信重建獨特性後，將會重新挽回國人的旅遊信心。

    墾丁觀光業者前往花蓮關心國旅情況。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁觀光業者前往花蓮關心國旅情況。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁觀光業者前往花蓮關心國旅情況。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁觀光業者前往花蓮關心國旅情況。（記者蔡宗憲攝）

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