財劃法屏東增幅殿後！藍稱建設逐落實 綠舉「屏南快」1700多億打臉

「屏南快」將從台88線延伸。圖為台88線東側末端竹田交流道。（資料照）

2024/12/22 23:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國會藍白以人數優勢修《財政收支劃分法》三讀通過，屏東僅年增134億元，增幅109％為全台非六都倒數第一，但國民黨立委蘇清泉卻稱未來交通建設不再仰望民進黨的中央政府施惠恩賜就可逐步落實，民進黨立委徐富癸則是舉屏南快要價1700多億元打臉，他質疑，134億元到底是想要促成什麼樣的「重大建設」。

若照國民黨通過的《財劃法》，屏東縣分配增幅為非六都縣市「倒數第一」，六都外人口第2大縣竟然增幅最低，是引來屏東人不滿。而曾選過縣長的國民黨不分區立委蘇清泉，在成為爭取失利的箭靶前，是先聲奪人強調此舉「百利而無一害」；另名民眾黨出身屏東的立委林國成，則是不僅未替自己黨團版本發聲，連國民黨的版本更是直接離席讓它通過，遭不少屏東人批評。

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蘇清泉指出，照國民黨版本，地方政府不會凡事都必須向中央開口要錢，未來若屏東縣1年將增約134億元預算，除交通建設可望逐步落實，不用再求民進黨中央施惠恩賜，他也反譏，當過縣市長許多的民進黨營大官，過去通通都要求修財劃法，正好強調修法合理性與正當性，批評民進黨各種誇張不堪的政策將掏空台灣。

徐富癸則舉出真正的「重大交通建設」為例，打臉蘇清泉，並嗆是「拿芝麻邀功」，他說，「財政收支劃分法」實際上一年從中央抽去了數千億，蘇清泉及林國成卻只願意給屏東134億，先把餅拿去給藍白縣市吃，再用剩下的芝麻向屏東人邀功。

徐富癸說，光是屏南快經費預估1744億元、高鐵南延經費預估1217億元，蘇、林兩位委員帶給屏東的134億元，到底能促成怎樣的「重大建設」？更可悲的是，中央政府被國民黨、民眾黨榨乾後，地方政府依舊不會有足夠人力、財力及技術、法制人員以完成所謂的重大建設，國家將陷停滯，為了用134億邀功，代價卻是斷絕屏南快、高屏二快、屏南觀光鐵道、捷運、鐵路高架化等建設，批評蘇、林兩位委員敢負責嗎。

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