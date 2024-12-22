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    全台最古老天主堂慶耶誕！屏東萬金聖母聖殿 「佳播天使」亮閃閃

    「佳播天使」就在萬金聖母聖殿的門口上方，是由回收鋁罐的鋁片製成。（記者陳彥廷攝）

    「佳播天使」就在萬金聖母聖殿的門口上方，是由回收鋁罐的鋁片製成。（記者陳彥廷攝）

    2024/12/22 20:03

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣萬巒鄉的萬金聖母聖殿是全台最古老的天主教堂，每年耶誕的「迎聖嬰」一直是全國節慶大事，今年由在地社區籌辦，除了耶誕樹主燈外，還打造「佳播天使」的燈飾，天主堂為營造溫馨降生的氣氛，還重啟馬槽比賽，整條街是節慶氛圍十足。

    萬金聖母聖殿是全台灣最古老的天主教堂，也是台灣天主教重要地標，更是地方文化的核心，每年耶誕季吸引許多外地觀光客賞燈、散步，走入小村倘佯在耶誕的溫馨氛圍當中，是推廣萬巒觀光的重要契機。

    為盛大迎接底度盛事，今年的萬金耶誕季由萬金社區發展協會主辦，邀集村庄內的居民攜手共同創作大型公共藝術，歷經了289小時，使用了3.3萬片亮片打打造的燈飾「佳播天使」，面積達6.8平方公尺，就在萬金聖母聖殿前的路口的上方，透過燈光的折射，營造出如夢似幻的視覺效果，更與背後的天主堂相輝映。

    為讓耶誕氛圍延續，今年採帶狀節目方式「佳播天使」從14日點燈後，每晚7到9點都會進行報佳音，昨天則是在殿內舉辦「絢季室內樂團演奏」，也為24日的重頭戲「迎聖嬰」揭開序幕，當天還有酒香麻油雞美食分享活動及子夜彌撒，且連兩天都有餐車聯盟進駐。

    聖堂外的街道上，除了小吃攤飯，街道兩旁則是重啟馬槽裝置藝術比賽，聖堂外側馬槽為各善會教友前來佈置，然後放置在外牆參與比賽。個人參賽部分是自行在家佈置，然後聖堂會派人前往評分，聖堂外是美不勝收，後續將展示到明年1月10日。

    萬金社區發展協會說，佳播天使是以聖殿今年的聖誕節主題「友愛能治癒一切」為主題，結合萬金村的居民，一起共同製作傳播愛的天使，燈飾是亮片佐以回收鋁罐製成的鋁片製成的裝置，讓人彷彿置身於天使降臨的耶誕場景。

    佳播天使就在萬金聖母聖殿的門口上方。（記者陳彥廷攝）

    佳播天使就在萬金聖母聖殿的門口上方。（記者陳彥廷攝）

    萬金聖母聖殿舉辦室內樂演奏，室外則有街頭藝人，熱鬧迎接24日的耶誕夜。（記者陳彥廷攝）

    萬金聖母聖殿舉辦室內樂演奏，室外則有街頭藝人，熱鬧迎接24日的耶誕夜。（記者陳彥廷攝）

    萬金聖母聖殿今年重啟馬槽裝置藝術比賽。（記者陳彥廷攝）

    萬金聖母聖殿今年重啟馬槽裝置藝術比賽。（記者陳彥廷攝）

    萬金聖母聖殿今年重啟馬槽比賽。（記者陳彥廷攝）

    萬金聖母聖殿今年重啟馬槽比賽。（記者陳彥廷攝）

    萬金聖母聖殿今年重啟馬槽比賽。（記者陳彥廷攝）

    萬金聖母聖殿今年重啟馬槽比賽。（記者陳彥廷攝）

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