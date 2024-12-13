歌劇院搬到林邊阮家古堡 「男版夜后」室外飆唱童樂

林邊阮家古堡舉辦別開生面的歌劇，「成美室內樂」為偏鄉學童演出。（記者陳彥廷攝）

2024/12/13 22:19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東林邊阮家古堡今天舉辦別開生面的「歌劇音樂會」，東港、林邊、南州及泰武鄉4所國小近200名師生齊聚，在古堡廣場聆聽國際級「成美室內樂」的歌劇演出，學童大開眼界，如痴如醉。

阮家古堡曾易手，後來被阮家後代阮旭揚買回，他的大姊安娜說，弟弟買回莊園後，全家人都希望更加活化，她曾在國外的莊園聽過音樂會，覺得自家古堡也相當適合，因此媒合屏東鳳凰扶輪社辦理點亮生命古堡歌劇院音樂會曁藝術下鄉教師增能實施計劃，邀請國內頂級的成美室內樂演出，在古宅見到這麼多的學童，實在是非常開心，也希望偏鄉學生喜歡這場藝術饗宴。

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屏東鳳凰扶輪社長洪明麗說，其他友社曾辦過偏鄉學童到美術館，但要偏鄉學童到歌劇院聽歌劇，考量經費、交通及課餘時間，都是很難達到的事情。在前會長安娜的媒合下，經歷好幾個月籌劃室外歌劇院，在眾多友社傾力相助，還有成美室內樂的大力支持下，於歷史建築外舉辦歌劇演出，相當有意義。

成美室內樂還教導聽歌劇各種禮儀，如手機靜音、不得飲食甚至何時拍手等等。成美室內樂聲樂家、「男版夜后」朱育陞也深入淺出導聆古式經典歌劇及電影配樂等等，妙語如珠，逗得學童不時哈哈大笑。

林邊竹林國小、東港東港國小、泰武泰武國小及南州同安國小師生應邀到場聆賞歌劇音樂會，泰武國小古謠隊還特別共同演出，搏得滿堂采。竹林國小黃同學說，阮家古堡有時會經過，但沒開放無法參觀，趁這次機會參觀古堡，更能欣賞到從來沒有看過的歌劇音樂會，真的很開心。

阮家古堡1933年建造，由當時留學日本早稻田大學的阮朝昂一手設計，他以母校「大隈」廳舍為藍本打造，建築座落於花園、鳥園、涼亭及山水造景中，假山內還有坑道，李登輝、宋楚瑜等人都曾造訪，2016年登錄為歷史建築。

成美室內樂聲樂家、「男版夜后」朱育陞獻唱。（記者陳彥廷攝）

「成美室內樂」鄭乃涵（左起）、張詠舜、王亮尹及朱育陞。（記者陳彥廷攝）

王亮尹及朱育陞演出羅西尼的經典《貓咪》二重唱。（記者陳彥廷攝）

鳳凰扶輪社在林邊阮家古堡舉辦別開生面的歌劇演出。（記者陳彥廷攝）

「成美室內樂」應邀到林邊阮家古堡，為偏鄉學童演出歌劇。（記者陳彥廷攝）

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