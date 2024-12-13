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    首頁　>　屏東縣

    屏東男無故狂打175通110報案 法官判罰3000元

    110報案專線是重要公共資源，警方呼籲民眾勿濫用。（警方提供）

    110報案專線是重要公共資源，警方呼籲民眾勿濫用。（警方提供）

    2024/12/13 16:59

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣一名王姓男子，今年（2024年）1到9月頻繁撥打110報案電話，但警方均查無此事，全案被依《社會秩序維護法》移送地院，男子遭裁罰3000元。

    屏東警察分局表示，王姓男子今年1月至9月間，以萬丹鄉某處有賭博情事為由，頻繁撥打110報案電話，前後高達175通，但警方多次派員前往，均未發現具體事實，王男無故撥打報案專線，且經勸阻無效，全案依《社會秩序維護法》移送屏東地方法院，法院認定其行為屬無故撥打報案專線，經勸阻不聽，裁罰新台幣3000元。

    法院裁定書指出，今年1月到9月21日，王男共打175通110報案電，多次以屏東縣萬丹鄉某處有賭博情事為由，員警調查後發現沒有具體事由，並多次在電話中勸阻，王男仍然不聽，持續撥打110。王男辯稱，因萬丹鄉某處停放汽車、多輛機車，聽到吵鬧聲音，懷疑有賭博情事。但法院認為此其所辯，與法院調查證據後所為認定未符。王男違反社會秩序維護法第85條第4款，依法論處罰鍰3000元。

    警方呼籲，請民眾珍惜公共資源，切勿濫用110報案專線，以免觸法受罰。

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