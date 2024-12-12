屏東綠鬣蜥氾濫 闖校園遭學子圍捕

這集綠鬣蜥闖入校園，遭到圍捕。（記者陳彥廷攝）

2024/12/12 23:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東綠鬣蜥肆虐，不僅野外泛濫，還流竄進入擁有許多樹叢的校園，屏東某高中本週就再度傳出有綠鬣蜥闖入，學生不畏懼地持掃把圍捕，終於逮獲避免綠鬣蜥竄進教室，校方強調，雖然學生已制服綠鬣蜥，但未來仍將加強教育，應是先通報由師長處置。

該校表示，這幾年偶爾會發現有大隻的綠鬣蜥闖入，體型之大，是連大人乍見都難免感到戒備，更遑論對學生造成恐懼，該起事件疑似為下課期間，一群學生見到小型綠鬣蜥現蹤，隨即抄起掃具圍捕，困獸雖想逃離，但最後仍被制服，其中一名學生更是徒手抓起綠鬣蜥於於校內走動分享，見者無不關注，最後送往學務處，由教官再送至消防分隊暫置。

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由於已非首例，屏東縣教育處指出，若是校園內上課時間發生綠鬣蜥闖入情況，發現者應立即進行通報學校相關處室，並聯繫當地消防隊或農業處的委託單位（撥打1959）協助處理，至於學生主動圍捕的情形，將請學校利用集會加強宣導，若未來於校園內遇到此情況，學生應保持距離與保護自身安全並優先通報師長。

此外，也要請學校加強校園環境整潔，確認是否有吸引如綠鬣蜥原因，由於綠鬣蜥是外來種，會再請學校強化環境教育及生命教育議題。

農業部林業署則指出，現已協助地方政府成立專案團隊移除綠鬣蜥，已移除逾21萬隻，但尚未有效控制，未來委託專業廠商移除綠鬣蜥因含後續屍體處理費用，成蜥（吻肛長含30公分以上）為每隻500元，未達者每隻200元，至於完成受訓的民眾，成蜥每隻250元、未達者每隻100元。

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