核三廠轉型太陽能 光電板面海恐影響墾丁海域景觀

核三廠轉型太陽能，面海光電板恐影響墾丁海域「景觀」。（記者蔡宗憲攝）

2024/12/12 08:09

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台電核三廠明年全面除役，近期內部陸續進行高達53公頃的太陽光電計畫，但其中一處面對後壁湖海域的案場，因為景觀突兀引發居民討論，台電再生能源處則解釋，當地使用面積不大，會盡量進行隔離綠帶，保持當地原有景觀。

這個恆春半島最大的太陽能光電區，在核三廠內除原有核電設施範圍，分為A、B、C、D四區53公頃，地面型光電模組達11萬1000多片，變流器369台，年發電量達58百萬度，可供1.5萬戶用電，二氧化碳減排量有2.9萬公噸。

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這處引發討論的案場屬於廠內的B區，位於核三廠的西側面海坡地，總面積約為1.6公頃，目前進行整地工程，因為面對核三廠西側墾丁國家公園後壁湖保護區，不少遊客都拍照貼網，擔心以後到墾丁旅遊舉目所及，從湛藍大海變成滿山的太陽能光電板。

對於當地居民疑慮，台電再生能源處表示，這處光電案場主要是伐除所有的外來種銀合歡，目前黃土飛揚只是施工現況，未來會採用當地防風樹種取代銀合歡，進行五米寬的隔離綠帶，太陽能光電板會被掩蔽在綠帶後方，會用最大限度維持當地景觀，並能夠兼顧綠能發電的國家政策。

恆春鎮代會主席趙記明指出，大家都知道國家的能源轉型政策，但核三廠內太陽能光電大興土木，尤其案場鄰近國家重要溼地的龍鑾潭，當地冬候鳥生態豐富，除了景觀問題，也希望台電務必注重工程前後的污水排放及水土保持問題，別成為當地已經日益慘烈的觀光絆腳石。

核三廠轉型太陽能，面海光電板恐影響墾丁海域「景觀」。（記者蔡宗憲攝）

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