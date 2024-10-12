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屏東風災估2000噸倒木將入場！倒木運輸爆量一度「塞車」

屏東倒木預估2000噸。（記者陳彥廷攝）

屏東倒木預估2000噸。（記者陳彥廷攝）

2024/10/12 18:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕山陀兒颱風雖然在台灣上空消散，但仍不少災害遺留，其中暴增的倒木運輸車與垃圾車得排隊入場而延遲，但經過1週的復原已接近正常狀態。屏東縣環保局估計這次進場的倒木多達逾2000噸，創下近年紀錄。

山陀兒雖造成部分易淹區積淹水，但造成災情以農損及倒木為主，而風力強也致焚化場部分外牆剝落，環保局雖經初步測試無礙，但因現屬整改案最終階段，為謹慎起見仍是再度執行兩爐共停措施，因此臨近鄉鎮的垃圾，也要轉運至較遠的枋寮掩埋場暫置。

環保局長顏幸苑指出，目前看起來風災後的一般垃圾量增加的不多，倒是倒木最為大宗，目前才1週，已有1000噸倒木進場待處置，預估整場風災將逾2000噸，由於各鄉鎮市的處理災變能量難免會有不足，從颱風過後首日即投入災後清理工作支援各鄉鎮，迄今已出動93輛次的機具，包含抓斗車、山貓、清溝車及怪手等協助處理各鄉鎮的鄉鎮環境清理。

環保局表示，目前包括公園、行道樹及校園都有大量倒木，為因應大量倒木已引進更快速的破碎機處理，因此運輸車與垃圾車不再塞車，但若因垃圾車送往掩埋場有延遲運送，仍請各鄉鎮公所加強通知。至於原有的農業廢枝材至集中場破碎的措施持續並行，有需要的農友可以送至集中場。

屏東倒木預估2000噸。（記者陳彥廷攝）

屏東倒木預估2000噸。（記者陳彥廷攝）

屏東倒木預估2000噸。（記者陳彥廷攝）

屏東倒木預估2000噸。（記者陳彥廷攝）

屏東倒木預估2000噸。（記者陳彥廷攝）

屏東倒木預估2000噸。（記者陳彥廷攝）

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