屏東卡拉OK酒客衝突 1軍人遭砍死

案發地點在屏東市瑞光路一處沒招牌的卡拉OK。（記者羅欣貞攝）

2024/10/12 17:42

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〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市瑞光路一家無招牌的卡拉OK，今天（12日）凌晨傳出命案，兩方酒客起衝突，造成1死3傷，死者為洪姓軍人，警方將3名涉案嫌疑人逮捕到案，其中林姓、鄞姓2嫌也是軍人，全案偵辦中。

屏東警分局表示，今天凌晨2時40分許，屏東警察分局接獲110報案，屏東市瑞光路段一間卡啦OK發生酒客鬥毆事件，警方獲報後立即調派快打部隊共11人前往現場處置，員警抵達時，現場已無打架情事，經詢問店家事發情形，得知現場有4名客人已先自行就醫，隨即派員至醫院查訪。其中洪姓受傷男性經醫院搶救無效，警方立即封鎖案發現場進行採證。

送醫的洪男前胸部、腹部、左臀部等多處遭刺傷，造成左側血胸、腹內出血，送至屏東市國仁醫院急救，於早上4時許宣告死亡。

警方表示，經比對現場目擊者證詞、跡證及相關監視器畫面，現場為兩方酒客酒後發生爭執進而互毆，其中林姓酒客持刀及另兩名酒客徒手攻擊另一方酒客，造成洪姓酒客死亡、3人受傷，專案小組迅速鎖定3名涉案嫌疑人，報請屏東地檢署核發拘票，在案發5小時內緝獲持刀及徒手攻擊嫌犯3人到案，依刑法傷害及殺人罪將犯嫌移送屏東地檢署偵辦並建請羈押，另所有參與聚眾鬥毆嫌犯，警方將依妨害秩序罪送辦。

據了解，死者倒地處為距卡拉OK約50公尺的路旁。（記者羅欣貞攝）

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