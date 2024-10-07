航安危機！山陀兒釀東港漁船半沉港區 徐富癸現勘協調急清除

允益昇號半沉於東港漁港港區內。（徐富癸提供）

2024/10/07 20:10

〔記者陳彥廷／屏東報導〕山陀兒颱風重創屏東，東港區漁會後方1艘琉球籍「允益昇」號因風雨造成纜繩斷裂，後續更直接半沉沒於港區，由於恐造成航行安全危機，立委徐富癸現勘後要求漁業署即刻清除。

琉球籍的允益昇號為CT2噸級漁船，在山陀兒來襲前，原本是泊靠東港區漁會的後方，在颱風還在外海打轉的10月2日，即因逐漸增強的風雨，導致船尾繫船繩斷裂，隨後山陀兒在10月3日直撲高雄、屏東而來並重創，讓允益昇號直接被風浪打沉在港區內，由於近期已有漁船將要出港作業，恐影響港區的航安，漁民向立委徐富癸陳情。

請繼續往下閱讀...

徐富癸前往視察，眼見半沉船不僅載浮載沉，更可能隨意漂動，將影響其它船隻停泊，因此立即聯繫漁業署及縣政府現勘，他指出，該毀損船隻已有影響港區航安的危險，已要求漁業署必須在最短時間內完成移除，隨後即刻便展開相關程序作業，並預計最晚下周三前進行受災船移除安置工作。

琉球區漁會則提醒漁民，指因為漂流木還有八級陣風所導致的漁筏毀損，可向公所申報速報以利現金救助。

允益昇號半沉於東港漁港港區內。（徐富癸提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法