為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    航安危機！山陀兒釀東港漁船半沉港區 徐富癸現勘協調急清除

    允益昇號半沉於東港漁港港區內。（徐富癸提供）

    允益昇號半沉於東港漁港港區內。（徐富癸提供）

    2024/10/07 20:10

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕山陀兒颱風重創屏東，東港區漁會後方1艘琉球籍「允益昇」號因風雨造成纜繩斷裂，後續更直接半沉沒於港區，由於恐造成航行安全危機，立委徐富癸現勘後要求漁業署即刻清除。

    琉球籍的允益昇號為CT2噸級漁船，在山陀兒來襲前，原本是泊靠東港區漁會的後方，在颱風還在外海打轉的10月2日，即因逐漸增強的風雨，導致船尾繫船繩斷裂，隨後山陀兒在10月3日直撲高雄、屏東而來並重創，讓允益昇號直接被風浪打沉在港區內，由於近期已有漁船將要出港作業，恐影響港區的航安，漁民向立委徐富癸陳情。

    徐富癸前往視察，眼見半沉船不僅載浮載沉，更可能隨意漂動，將影響其它船隻停泊，因此立即聯繫漁業署及縣政府現勘，他指出，該毀損船隻已有影響港區航安的危險，已要求漁業署必須在最短時間內完成移除，隨後即刻便展開相關程序作業，並預計最晚下周三前進行受災船移除安置工作。

    琉球區漁會則提醒漁民，指因為漂流木還有八級陣風所導致的漁筏毀損，可向公所申報速報以利現金救助。

    允益昇號半沉於東港漁港港區內。（徐富癸提供）

    允益昇號半沉於東港漁港港區內。（徐富癸提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    屏東縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播