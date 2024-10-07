屏東縣157所學校颱風受創 損失1億1400萬元

長治國中校園損害情形嚴重，到處都是吹壞的鐵片。（屏東縣政府提供）

2024/10/07 17:59

〔記者葉永騫／屏東報導〕山陀風颱風造成屏縣157所學校受創嚴重，初估損失金額近1億1400萬元，縣長周春米7日視察長治國中時指示，全力協助學校災後復原，一週內全民運各場館修復完成。

周春米表示，學校、教育設施與全民運相關場館，目前已有157校完成校安通報並估價災損金額，初估災損恢復金額近1億1400萬元，主要以樹木倒塌、鐵皮吹落及積漏水等災況居多，未來將向中央報告相關災損、爭取經費盡速復原，長治國中操場及體育館是全民運槌球與民俗體育比賽場地，颱風並未造成館內場域受損；操場部分則進行簡單修復，即可恢復正常使用，他要求相關團隊務必在一週內將所有全民運相關受損場域修復完畢，以迎接10月底的全民運比賽。

縣府表示，全縣校園主要以通學步道毀壞、樹木倒伏、淹水、玻璃窗破裂及鐵皮掉落等災況居多。災損狀況包括，樹木倒伏計1386棵、校舍漏水26件、校園積淹水21件、校園設施設備故障168件、圍牆倒塌（含車棚）33件、屋頂損壞20件，除校園內巨大殘木暫時堆置外，各校復原作業均順利。

有關113年全民運競賽場地受損情形，青州濱海遊憩區的沙灘角力比賽場地，競賽用白砂受颱風影響被捲走覆蓋，需經費470萬元進行修復；萬丹游泳池的蹼泳與水上救生場地遮陽網受損，修復經費約80萬元，其他競賽場地則只需環境復原即可，目前已進行修繕工程，預計一週內完成。

長治國中的校園內都是被吹壞散落的鐵片。（記者葉永騫攝）

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