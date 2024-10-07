屏東縣道199線牡丹到旭海道路施工 即日起交管

屏東縣道199線牡丹到旭海道路施工，即日起進行交通管制措施。（屏東縣政府提供）

2024/10/07 17:00

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府所進行牡丹到旭海「縣道199線（8K+211~16K+450）道路改善工程」案，進行道路改善、電信及電力線路遷移與下地等作業，自即日起至114年6月30日執行交通管制，請民眾注意。

縣府表示，施工起點為199甲線（起點）路口等3處施工，管制時間為週一至週六上午8點至下午5點，禁止任何車輛進入工區範圍（縣道199線8K+211~16K+450）內，但10點、12點時及下午3點等3時段，開放行人、自行車、機車、小型車及當地村民等對象，開放10分鐘讓人、車通過。

另外，進行「瀝青混凝土（AC）刨鋪工程」時，以縣道199線與199甲線交叉路口做為分界點施工，第一路段施作12K+690~16K+450（199甲線起點~工區終點），第二路段施作8K+211~12K+690（工區起點~199甲線起點），工期總計約20日。相關的管制措施將公告於「屏東縣政府工務處官網-公告訊息」內。

屏東縣道199線牡丹到旭海道路施工。（屏東縣政府提供）

屏東縣道199線牡丹到旭海道路施工進行交通管制措施。（屏東縣政府提供）

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