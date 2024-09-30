山陀兒颱風暴風圈已觸恆春半島陸地 屏縣府：嚴陣以待

屏東縣長周春米主持災防應變會議。（圖由屏東縣政府提供）

2024/09/30 13:43

〔記者羅欣貞／屏東報導〕山陀兒颱風持續逼近台灣，依據中央氣象署今天（30日）下午1點15分發布資料，暴風圈已接觸恆春半島陸地；屏東縣長周春米表示，預計10月1日至10月2日強風豪雨影響屏東最劇烈，除指示各局處嚴陣以待，也要求中華電信、台灣自來水公司、台灣電力公司在通訊、用水及用電方面預先做好整備工作。

屏東縣長周春米表示，依據相關的氣候預估與分析，恆春半島陣風達10級以上，6鄉鎮已達停班停課標準，縣府因此宣布「恆春、滿州、車城、枋山、牡丹、獅子鄉」今天（30日）下午停班、停課，提醒鄉親沒有必要就不要出門，山區族人也做好撤離的整備。

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周春米表示，災害應變中心今天上午11點提升為一級開設後，縣府團隊及國軍、台電、自來水、電信等單位全面進駐嚴陣以待，沿海及平原地區則須慎防淹水情事，第七河川分署相關的工務單位已做最好準備，沿海9個鄉鎮也連繫後備指揮部支援。

屏東災害應變中心依據山陀兒颱風目前路徑與模式預測資料表示，風雨在今天午夜開始增強，10月1至2日為影響最劇烈時段，10月3日午後風雨明顯趨緩，山區預計有超大豪雨等級降雨，預估雨量達800毫米；平地有豪雨等級降雨，預估雨量達300至500毫米；沿海及恆春地區豪雨近大豪雨等級降雨，預估雨量達700至900毫米，低窪地區嚴防淹水。

全縣將有10級以上強陣風，恆春半島有12級以上強陣風出現機率；恆春半島和沿海鄉鎮有長浪出現，海上交通請特別留意。

屏縣府各局處展開應變措施，社會處已開放遊民收容所及短期旅館協助安置街友，並加強獨居長輩關懷；原住民處已責請9原鄉公所備妥保全人口資料及整備安置中心環境；水利處針對縣內16座抽水站及4座滯洪池已完成整備試運轉；農業處已通報各鄉鎮市公所，倘有農業災情顯現，即依農業天然災害救助速報作業規定辦理，同時呼籲農漁民做好各項防颱準備，並善加利用「農產業天然災害現地照相APP」拍攝記錄災前田區作物、災後受損照片提供公所彙整農作物災損情況。

琉球鄉杉福、漁埕尾及肚仔坪潮間帶保育示範區自9月30日起暫停開放，旭海觀音鼻自然保留區自9月29日起至10月2日暫停開放，後續視颱風狀況並經檢查安全無虞後再行開放，並公告屏東縣海域及港口執行船舶進出港管制措施。

屏東縣「山陀兒颱風」災害應變中心今天（30日）上午11點起提升為一級開設。（圖由屏東縣政府提供）

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