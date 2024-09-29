海口人豪氣！東港迎王雙龍雙鳳平安橋 逾千斤烏魚子、魷魚打造

大總理府前的烏魚子龍麟。（記者陳彥廷攝）

2024/09/29 23:19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港迎王平安祭典為屏東民俗盛事，昨天請水後代天巡狩「鄭府大千歲」王駕駕臨東港境界，今天則是進行首日的遶境，甲辰正科大總理鄭春忠的大總理府就設在首日路線上，本科他除大手筆打造金牌，發送給所有前來參拜的陣頭，而大總理府前1000多台斤烏魚子、500斤魷魚乾所製成地標「雙龍雙鳳坐有薑山」的平安橋，更是令人嘖嘖稱奇，一展現海口人的豪氣。

東港迎王今年共有168個隊伍、共246頂神轎參與，由於部分宮廟會先行離去，因此今天就是最多頂神轎上路的日子，並遶行東港北區，而大總理府所坐落在東港溪河濱公園，除了史無前例的將大總理、內總理及外總理府一同設置外，還特別打造「雙龍雙鳳平安橋」，今天參拜的隊伍絡繹不絕，不少隊伍就是衝著金牌而來。

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平安橋相當常見，但是上方的「可食造景」讓這兩座平安橋已成為這科東港迎王最吸睛的標的，原來，水產業出身的大總理鄭春忠原本要以讓他立足水產事業的午仔魚及龍膽石斑為底，作為平安橋上的裝置藝術，但經擲筊請示溫王爺，溫王則指示要「雙龍雙鳳」。

龍麟鳳羽常見以雕塑或剪黏而成，但鄭春忠別出心裁的找來1000多台斤的烏魚子當作龍鱗，約500台斤的魷魚乾作為鳳羽，下方還以成堆薑的代表「坐魷薑山」（坐有江山），而所有的「食材」，全由人工1片1片釘上，迎王期間作為造景擺設，並在送王作為結緣品分送給信眾。

大總理府前的烏魚子龍麟。（記者陳彥廷攝）

大總理府前的魷魚乾鳳羽。（記者陳彥廷攝）

大總理府與內、外總理皆設在同一地點。（記者陳彥廷攝）

大總理府前拜廟的陣頭相當多，圖為東隆宮溫府正修堂駕前聖將。（記者陳彥廷攝）

大總理府前的烏魚子龍麟及魷魚乾鳳羽，下方是平安橋，歡迎信眾前來過平安橋。（記者陳彥廷攝）

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