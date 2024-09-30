不能生火？東港迎王「過火」烈焰大作 第一排震撼畫面曝

五王火所打散的火堆，外圍就放著將要灑入的大包自然鹽，初灑的鹽霧自然會引發熾熱火焰。（記者陳彥廷攝）

2024/09/30 06:24

首次上稿 09-29 22:00

更新時間 09-30 06:24

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國家定民俗屏東縣「東港迎王平安祭典」正熱鬧開展，其中被視為罕見大規模驅除邪疫的「過火」儀式，卻因火焰突生，引來有不明就理的民眾不滿，進而錄影投訴網路平台，據當時在地的媒體影像看來，則是灑鹽時因大量鹽霧粉塵所造成的燃燒；屏東縣環保局也強調，東港迎王是國定民俗，事先也早已經申請核准，無違反環保法令。

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東港迎王在迎請王駕的「請水」同時，東隆宮廟埕即會開始升起五王火火堆，接著打散鋪平，並以長竹竿將木碳堆攤平，道長請水後返回廟埕並進行請神，為五王火堆設下結界，撒鹽驅邪、降溫，避免邪祟趁隙取得聖火，七角頭轎班打赤腳從道長打開的「生門」步上火堆，由溫府千歲的轎班頭籤打赤腳走過，確認可行後，七角頭轎班就會連續三度走過，完成儀式。

其中生火、打散、鋪平及灑鹽等動作說來簡單，但在現場是全由人力及傳統工具如竹竿等完成，在生火後的高溫及火星有可能會飛濺而出，為維護圍觀者及後續過火隊伍的安危，用長竹竿將火柴堆攤平，接著就要灑上厚厚的鹽，以物理方式隔絕下方熱度，並帶有驅邪的象徵意義。

對此，有東隆宮執事人員透露，灑鹽一定會有大量鹽霧粉塵，在下方仍高溫的狀況下本來就會引燃，這也是網路流傳影片中火焰的來源，該名拍攝者因為被前方人牆擋住，以致看不到前因的灑鹽動作及整體全景景色，卻只見火焰及煙霧就錄下投稿網路平台。

他續指出，過火甚至包含灑鹽在坊間是相當常見的驅除誨氣的方式，但要到先做法事、請神再結界的過火儀式，是相當罕有，且場地還得是要夠寬敞，並能提供給轎班上萬次踩踏而過，又能安全維護圍觀者安全的規模皆為罕見的，像這科就灑了數十包大包的鹽，而這些科儀就是民俗本身非常可貴的累積，未能深入了解風俗民情就標籤化註解是相當可惜。

對此，屏東縣環保局指出，環保局現仍未接獲陳情案，而依據「屏東縣爆竹煙火施放管制自治條例」及「屏東縣噪音管制區內禁止從事妨害他人生活環境安寧之行為及其時間、地區或場所」公告，此類經申請核准的民俗活動，無違反環保法令情形。

五王火所打散的火堆，外圍就放著將要灑入的大包自然鹽，初灑時鹽霧自然會引發火燃。（記者陳彥廷攝）

東隆宮執事人員二度灑鹽，已因降溫不再發生火焰。（記者陳彥廷攝）

東隆宮溫府千歲轎班頭籤與道長打赤腳走過五王火堆。（記者陳彥廷攝）

五王火所打散的火堆，外圍就放著將要灑入的大包自然鹽。（記者陳彥廷攝）

五王火所打散的火堆後，道長進行法事。（記者陳彥廷攝）

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