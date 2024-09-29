墾丁4人盜獵梅花鹿落網 警起出2把未登記獵槍、207顆鋼珠

警方查獲兩把未登記自製獵槍。（警方提供）

2024/09/29 15:13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕墾丁國家公國日前發生梅花鹿遭盜獵案，屏東縣恆春警分局今天凌晨查獲1起違法盜獵案，4名嫌犯與1隻梅花鹿屍共伴，共乘1輛小貨車，當場被警方攔下，一查果然起出2把未登記獵槍，還有207顆鋼珠及42粒瑞士釘，整車的9年級生全部遭逮。

墾丁日前才傳出因社頂公園處的盜獵鹿案層出不窮，且這些獵戶都是直取鹿茸，因此「割茸棄屍」，任由死屍曝屍路旁，惡臭已嚴重影響鄉親生活，甚至連旅客都不願前來住宿，且開槍地點還有靠近聚落的趨勢，行徑之囂張引發眾怒。

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警方也被批評巡邏都是做做樣子，對此，警方開始加強查緝，今天清晨果然就查獲4名盜獵鹿人，警方指出，今天凌晨2時許，在台26線的鵝鑾路段靠近鵝鑾鼻公園處，發現1輛小貨車行跡可疑。

員警立刻進行攔查，發現該車車上載有4人，分為22歲的韓姓男子、21歲的王姓男子、邱姓男子及20歲的曹姓男子，而車後方貨斗就發現2把獵槍及1隻梅花鹿屍體，疑似盜獵梅花鹿，將其帶返勤務處所偵辦。

由於事件是因「臭味」鬧大，臭名於「盜獵圈」發酵，坊間傳出，獵鹿人認為是因臭味才引發關注，因此為避免屍臭飄散，改採「收全屍」再於特定地點除臭處理避免引人「聞問」，大費周章卻未曾反思所有根源乃是來自違法盜獵，行徑令人直搖頭。

警方查出，4人除持2把獵槍外，還有207顆鋼珠及42粒瑞士釘，而獵槍為原民自製獵槍，均無登記持照，全案將依竊盜、槍砲等罪嫌函送偵辦；另在國家公園內狩獵動物行為違反國家公園法第13條，將移送處分機關進行裁處。

警方查獲42粒瑞士釘。（警方提供）

警方查獲207顆鋼珠。（警方提供）

警方查獲盜獵鹿集團。（警方提供）

這批獵鹿人改收全屍，疑似想避免臭味四散引發注意。（警方提供）

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