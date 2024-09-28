屏東「自由遊戲」超受親子歡迎！9/29週日里港登場

參加自由遊戲的孩子們體驗推輪胎、水球大戰、紙箱迷宮等創意遊戲。（屏東縣政府提供）

2024/09/28 17:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕推廣兒童的遊戲權利，並為偏遠地區及原鄉部落的孩子提供更豐富的遊戲體驗，屏東縣政府多年來推出的「自由遊戲」，受到許多親子歡迎，今天（28日）下午首次在滿州鄉八瑤部落舉辦，明天（29日）週日下午2點半至4點半將於里港鄉阿里港公園登場。

屏東「遊戲城市×自由遊戲」活動結合聯合國兒童權利公約的理念，透過日常生活中的各種素材，激發孩子們的創造力，並促進親子間的緊密互動。屏東縣政府社會處推廣自由遊戲多年，今天（28日）特別選在滿州八瑤部落辦理，是考量偏鄉缺乏兒童專屬遊戲場所，遊戲媒材、空間與設備較都會區的孩子來說相對缺乏，透過此活動，讓尚未體驗過自由遊戲創作樂趣的部落孩子，能不分年齡、性別、身體障礙與否，每個人都可以在安全的環境下，自由地享受遊戲的樂趣，實現偏鄉地區的遊戲平權。

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社會處表示，部落孩子的遊戲場所侷限於學校及社區集會所，遊戲類型也以球類及現成的遊具設備為主，缺乏創意遊戲的媒材。今天的自由遊戲活動在八瑤部落的集會所進行，設計多樣的遊戲項目，包括高低障礙組成的天堂路、繩索攀爬、紙箱迷宮、輪胎競速以及水球大戰等，參與的孩子們玩得不亦樂乎，現場的國軍志工也熱情地為孩子們製作造型氣球，超受歡迎。

活動中有兩兄弟在滾輪區比賽推輪胎的速度，引起了其他孩子的圍觀，並紛紛加入比賽，即使孩子們玩得滿頭大汗，依然樂此不疲。在最後的壓軸活動，孩子們用水球和水槍展開激烈的對抗，盡情狂歡，場面熱鬧非凡。

社會處表示，為了讓更多家庭能夠參與，接下來陸續還有6場自由遊戲活動，明天（29日）於里港鄉阿里港公園舉行，詳細報名資訊可透過屏東縣政府社會處官網、臉書查詢。希望透過這些活動，為孩子們打造一個充滿歡笑與成長樂趣的環境。

屏東自由遊戲今天下午在滿州八瑤初登場。（屏東縣政府提供）

自由遊戲透過日常生活中的各種素材，激發孩子們的創造力。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府社會處於今天下午在滿州鄉長樂村八瑤部落舉辦「自由遊戲」活動，吸引了眾多親子家庭參加，自今年5月起共規畫了14場自由遊戲。（屏東縣政府提供）

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