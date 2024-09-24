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屏東又傳少年失蹤！高職生失聯1週 最後訊號是泰國出境到緬甸

阮姓男子失聯一週。（家屬提供）

阮姓男子失聯一週。（家屬提供）

2024/09/24 23:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東一名18歲的阮姓男高職生，在9月17日即失聯家人完全聯絡不上，後續以手機定位，發現他竟已出國，且是從泰國到緬甸，焦急的家屬報案向警方求援，警方調查發現阮男早在9月8日就出境泰國，已函請外交部協助，家屬則是相當擔心他的安危，特地到廟裡拜拜請神明保佑。

這名阮姓高職生在9月6日就向表姐說要到桃園找朋友，雖然開學，但已成年的他也是說走就走，接著在9月17日上午近11時用LINE打了3通電話卻失接，家屬約在1個多小時後回電時已沒人接，雖然有傳了「你人在哪裡呀？」的文字，但這段訊息是至今未讀未回，表姐是表達非常思念。

鍥而不捨的家屬找到與阮男同行的友人家屬，並經由手機系統的定位，發現兩人先到了泰國，隨後又到緬甸，最後行跡就在緬甸，由於緬甸也有詐騙集團出沒，擔心不是被詐騙集團軟禁，就有可能是被誘拐，焦急不已卻又無計可施，先向東港分局的興龍派出所報失蹤。

警方調查，發現高職生在9月8日就已出境泰國，後續阮男家屬得知阮男已出境後，又再到東港派出所報案，全案依照人口販運案件受理，也函請外交部協助，全力尋找阮男行蹤。

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