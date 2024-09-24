墾丁國家公園竟淪梅花鹿盜獵天堂 路上驚現「割茸棄屍」

有在地人po出梅花鹿在社頂範圍慘遭盜獵者獵殺的照片。（翻攝自臉書爆料公社二社）

2024/09/24 17:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國家保育盛地墾丁，再傳出梅花鹿遭到盜獵戶「割茸棄身」，有網友今天在網路社群po文，指「墾丁牌樓上來之後的公園路，已經是名副其實的屍臭路」，原來，現在盜獵者從單獨作業到集團作業，一週兩三次上山「盜獵」且只取鹿茸，屍身是「射後不理」，照片影像曝光，引發震憾。

在地人：盜獵者在住宅聚落邊開槍

有在地人今天在網路社群po文，指「墾丁現在是觀光業的惡夢，也是盜獵者的天堂」，原來從墾丁牌樓往社頂公園前去，公園路已變成屍臭路，因為盜獵者從騎摩托車、7人座到現在已有9人座，單獨作業至今往集團作業，從1個月2、3次到1週2、3次，從深夜12點提前到10點，而最扯的就是從罕有人煙處放槍到住宅聚落邊開槍，在在顯示這批人的肆無忌憚。

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「流彈已很可能會傷害到人！」，該名在地人指出，流彈在聚落旁放槍，已經碰觸到附近居民的底線，怒嗆管理處盜獵者已到了國家公園範圍動手，難道還要睜一眼閉一眼？數落保七難道只是開著車做樣子嗎？盜獵者最清楚認得的就是車上的警示燈！

該名在地人指出，他所po出的照片影片的「受害者」，是在9月19日凌晨近1時左右受害，當時靜夜裡的槍聲近在民宅咫尺，驚醒附近居民，大家原以為盜獵者會處理現場，豈料盜獵者只要鹿茸，射殺後是射後不理，就將屍體隨意棄置於路邊草叢，隨著日光曝曬，開始發散出惡臭，濃濃屍臭嚴重影響生活品質。

民宿因屍臭味關房不敢接客

他說，附近民宿就因為臭味而也不敢接旅客選擇關房，也有旅客因為受不了噁心味道而退房，這些可否向以保育為核心宗旨的國家公園管理處索賠？他也提供線索，指部分盜獵者的廂型車沒有車牌照明燈，強調這層出不窮的事件是100%的槍擊案，他不會將事件全面推給不會說話的遊蕩犬，但因為該做的都做了，「PO網實在是最後的無奈！」。

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