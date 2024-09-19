為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    屏東佳冬消防分隊辦公廳舍落成 強化屏南消防戰力

    屏東佳冬消防分隊辦公廳舍落成，提昇屏南消防戰力。 （屏縣府提供）

    屏東佳冬消防分隊辦公廳舍落成，提昇屏南消防戰力。 （屏縣府提供）

    2024/09/19 15:48

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣佳冬消防分隊原辦公廳舍老舊、空間狹窄、整體空間均不敷使用，中央及屏東縣政府籌備經費重建，今天舉行落成典禮，盼有效提升執勤及救災效率。

    屏東縣消防局第三大隊佳冬消防分隊，原落於文化路三段佳冬鄉立圖書館旁，後新建的佳冬消防分隊遷至佳冬鄉石光村中山路，於佳冬鄉清潔隊左側，現消防建物除可避免消防車輛出勤穿越市中心地區外，透過基地內留設空地做為車輛進出迴轉空間，與佳冬鄉清潔隊及附近石光派出所等機關使其能提升相互配合，提供更佳服務。

    前往主持落成典禮的屏東縣長周春米表示，新建的佳冬消防分隊廳舍基地位於屏南工業區旁，消防局除了建消防廳舍外，還預撥發高效能化學車及陸續採購相關救災裝備，提供佳冬鄉化學防救災能力及佳冬消防分隊緊急應變、指揮救災救護、辦公、訓練等多功能使用。

    屏東縣消防局指出，佳冬分隊基地空間可供消防同仁20人，各式消防車輛9輛使用。透過整體消防設備的提升，帶給屏南鄉親更多保障。屏縣未來消防人員編制上，安排逐年人員補齊計畫，同時補助消防同仁超勤加班費。

    佳冬消防分隊辦公廳舍落成，縣長周春米主持。 （記者蔡宗憲攝）

    佳冬消防分隊辦公廳舍落成，縣長周春米主持。 （記者蔡宗憲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    屏東縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播