屏東佳冬消防分隊辦公廳舍落成 強化屏南消防戰力

屏東佳冬消防分隊辦公廳舍落成，提昇屏南消防戰力。 （屏縣府提供）

2024/09/19 15:48

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣佳冬消防分隊原辦公廳舍老舊、空間狹窄、整體空間均不敷使用，中央及屏東縣政府籌備經費重建，今天舉行落成典禮，盼有效提升執勤及救災效率。

屏東縣消防局第三大隊佳冬消防分隊，原落於文化路三段佳冬鄉立圖書館旁，後新建的佳冬消防分隊遷至佳冬鄉石光村中山路，於佳冬鄉清潔隊左側，現消防建物除可避免消防車輛出勤穿越市中心地區外，透過基地內留設空地做為車輛進出迴轉空間，與佳冬鄉清潔隊及附近石光派出所等機關使其能提升相互配合，提供更佳服務。

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前往主持落成典禮的屏東縣長周春米表示，新建的佳冬消防分隊廳舍基地位於屏南工業區旁，消防局除了建消防廳舍外，還預撥發高效能化學車及陸續採購相關救災裝備，提供佳冬鄉化學防救災能力及佳冬消防分隊緊急應變、指揮救災救護、辦公、訓練等多功能使用。

屏東縣消防局指出，佳冬分隊基地空間可供消防同仁20人，各式消防車輛9輛使用。透過整體消防設備的提升，帶給屏南鄉親更多保障。屏縣未來消防人員編制上，安排逐年人員補齊計畫，同時補助消防同仁超勤加班費。

佳冬消防分隊辦公廳舍落成，縣長周春米主持。 （記者蔡宗憲攝）

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