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    新名單出爐！恆春鎮攝影比賽爭議重選 金銀銅獎快來看

    恆春豎孤棚攝影比賽引爭議重新評審。（記者蔡宗憲攝）

    恆春豎孤棚攝影比賽引爭議重新評審。（記者蔡宗憲攝）

    2024/09/19 13:32

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春鎮公所舉辦「恆春鎮國際豎孤棚競賽及半島之美攝影比賽」，得獎名單日前一公布就引發爭議，鎮公所緊急決定重新評審，今天上午邀請評審重新評比，前三名大翻轉，滿州鄉張翔之作品「風雨無阻上孤棚」奪得金獎，銀獎、銅獎分別由彰化、雲林攝影愛好者得獎。

    新出爐金獎作品「風雨無阻上孤棚」，評審認為畫面展現選手雨中奮力向上的神情，光影及構圖完美，決選時就獲得全票通過；銀獎則展現會場熱鬧場景，銅獎則一度引起討論，最後認為該作品展現選手不放棄的精神，在兩輪投票後出線。

    「鎮公所督導不周，必須亡羊補牢。」恆春鎮長尤史經強調，經多日的民眾檢舉及深入調查，發現承辦單位發佈的得獎作品及得獎名單，確實也非常多的疏失及狀況，包括未限制每人投稿數量，導致一人獲多項獎項，以及獲獎作品來源及審核機制不完善，加上許多民眾提出相關佐證，公所決定重新遴聘專家進行評審。

    恆春鎮公所解釋，公所秉持公開公正舉辦攝影比賽，也相信承辦單位的專業程度，後續既然發現爭議，明年除了讓比賽規則及評審標準更明確，也會檢討比賽方式是否達到各界宣傳恆春之美，而非成為少數人拿獎的小眾活動。

    恆春豎孤棚攝影比賽引爭議重新評審。（記者蔡宗憲攝）

    恆春豎孤棚攝影比賽引爭議重新評審。（記者蔡宗憲攝）

    新的金獎作品展現選手力與美。（記者蔡宗憲攝）

    新的金獎作品展現選手力與美。（記者蔡宗憲攝）

    新的金獎作品獲全票通過。（記者蔡宗憲攝）

    新的金獎作品獲全票通過。（記者蔡宗憲攝）

    銀獎作品展現會場熱鬧及熱鬧。（記者蔡宗憲攝）

    銀獎作品展現會場熱鬧及熱鬧。（記者蔡宗憲攝）

    銅獎作品有選手不放棄的意涵。（記者蔡宗憲攝）

    銅獎作品有選手不放棄的意涵。（記者蔡宗憲攝）

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