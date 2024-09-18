「高屏2快」二階環評初審過關 屏縣府盼高鐵也盡速定案

屏東縣政府。（記者羅欣貞攝）

2024/09/18 16:44

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為加快高雄、屏東兩地東西向運輸，交通部規劃高屏東西向第2條快速公路（高屏2快）興建，今天（18日）至環境部二階環評第2次初審，補正資料後通過初審，可後送環評大會；對此，屏東縣政府表示感謝，除盼高屏2快未來從屏東端先施工外，也期待高鐵能盡速定案。

高雄-屏東間東西向第2條快速公路今日通過環境部二階環評專案小組初審，待補正資料後即可送進環評大會審查；對此，屏東縣政府表達感謝，並表示縣長周春米期待未來從屏東端先施工，讓高屏便捷的交通帶動產業發展，讓S科技廊帶再往前跨進。

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至於有環評委員建議交通部，若高屏2快已縮短兩地交通，應再評估高鐵延伸屏東的必要性。對此，屏縣府強調，高屏2快與高鐵延伸屏東，無論服務需求或目的都不相同，對於城市間的鏈結程度也不相同，因此，兩個重大交通建設無法比較，也沒有競合性。

屏縣府指出，高屏為同一生活圈，高屏2快跨越銜接台1線、台3線，以及國1、國3、國7、國10等重要道路，完工後可紓解台88線及台1線交通壅塞的問題，將縮短屏東到高雄的旅行時間，使屏東縣居民往返高雄更為便利。

屏縣府強調，無論是高屏2快或是高鐵延伸屏東計畫，都是屏東交通發展關鍵拼圖，更是均衡區域發展、串聯南北產業廊帶的重要血管，各案將持續促請交通部審慎規劃、加速辦理。

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