屏縣原住民族收穫節週末登場 千人圍舞邀你同歡

屏東縣原住民族收穫節將有千人圍舞。（圖由屏東縣政府提供）

2024/09/18 12:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕每年7月至9月是屏東縣原鄉部落的收穫季節，也是感謝祖靈，祈求來年豐收與分享收穫喜悅的時刻，屏東縣2024年原住民族年度最大盛事「收穫拿麼多！」聯合收穫節，本週六（21日）將於屏東縣立體育館前草地登場，有精彩的青年力量串聯、傳統文化演繹、千人圍舞、青年土地音樂會及手作體驗工作坊、市集，屏東縣政府歡迎民眾前來同樂。

屏東縣長周春米表示，屏東縣擁有豐富原住民文化，收穫祭是其中最精采一環，透過傳統儀式及古謠吟唱，表達對祖靈、對土地的感謝心意。而為傳承及延續原住民族文化與精神，並促進多元族群之間的交流，今年將由獅子鄉草埔部落帶來精彩感動的傳統文化演繹，本次演繹集結了孩子、青年，還有部落長者共同參與展演，展現世代傳承的精神。

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活動當天也將由屏東縣長周春米頒發2024屏東縣原住民族終身成就獎及傑出成就獎，以嘉勉12位受獎人在文化、藝術、體育、教育等各界長期的奉獻與付出，同時也感謝並勉勵現場部落青年們的參與，期許及肯定青年是部落未來的希望、文化傳承的種籽，青年力量的投入，運轉著部落文化傳承及承先啟後的重要大責。

2024收穫拿麼多主題為「青年力量串聯」，自6月起，開始至各原鄉辦理青年串聯說明會，集結各鄉青年共同參與及籌劃精彩的2024收穫拿麼多，並希望能在收穫節的前置與活動現場賦予部落與青年參與其中的角色，讓每個族人都可以因著有各種方式可以共同籌辦及參與而凝聚，今年的所有環節，包含市集、布置、領唱、文化互動體驗等，都是從部落的在地力量聚合而來。除了完美呈現之外，也更賦予所有出現在收穫節事物深刻的文化意義與價值。

屏縣府原住民處表示，今年儀式特以「小米釀」作為彼此間串聯的信物，呈現文化永續與傳承的精神，不分部落和族群，共享屏東豐收的喜悅。此外，每年收穫節市集更是活動亮點，今年市集邀集部落在地品牌與文青質感作為主題，以自然材料及常見的部落風格素材作為佈置設計，強調「簡約、質感」輕市集概念。

當天晚間「青年之夜」聚集各原鄉的原住民青年，進行一系列精彩古謠及流行音樂演唱，以及豐富的舞蹈與藝文表演，展現從屏東土地上長出來的部落青年力，讓文化延續。

屏東縣原住民族收穫節呈現原住民傳統文化，為年度盛事。（圖由屏東縣政府提供）

屏縣府原住民處今天（18日）介紹今年原住民族收穫節的活動特色與內容。（記者羅欣貞攝）

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