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    首頁　>　屏東縣

    高屏大雨影響紅豆播種 農改場：注意防範白絹病

    紅豆苗期受白絹病或立枯病菌感染後，會發生莖基部縊縮與根腐等病徵。（圖：高雄區農業改良場）

    紅豆苗期受白絹病或立枯病菌感染後，會發生莖基部縊縮與根腐等病徵。（圖：高雄區農業改良場）

    2024/09/17 17:34

    〔記者葉永騫／屏東報導〕高屏地區近日午後雷陣雨不斷，現在正是紅豆播種期，如果播種後若遇降雨或土壤濕度較高，容易導致豆苗因白絹病害而乾枯死亡，高雄區農業改良埸請農友播種前，留意土壤水分管理，以減少病害發生。

    高雄農改場長戴順發表示，高屏地區正在整地準備播種紅豆，如果土壤含水量偏高，一定要等候土壤較為乾燥時，再整地播種；因為土壤含水量過高時，紅豆發芽後容易感染形成立枯現象，病害主要為白絹病菌、立枯絲核菌或疫病，這些皆屬於土壤傳播性病害，可造成種子腐敗或紅豆苗莖基部及根部褐化乾枯，導致嚴重缺株，所以農友在整地時務必預留排水通道，留意土壤水分管理。

    戴順發指出，播種後遇天候不良，在降雨後立即將水排乾，以防範白絹病菌及立枯絲核菌，並可選用紅豆白絹病防治的藥劑，例如20％福多寧水懸劑（1200倍）或15%福多寧乳劑（900倍），以及防治疫病的23%亞托敏水懸劑（1000倍）進行防治。

    此外，高雄農改場目前亦開發簡易配方，可將藥劑包覆於紅豆種子上，再進行播種，能有效預防植株立枯現象，有意願進行測試的農友，可洽高雄農改場瞭解細節，病蟲害診斷服務專線為08-7389060。

    紅豆種子以福多寧包覆，可降低豆苗受白絹病危害比例。（圖：高雄區農改場）

    紅豆種子以福多寧包覆，可降低豆苗受白絹病危害比例。（圖：高雄區農改場）

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