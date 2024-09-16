網站塞爆！恆春豎孤棚攝影賽爭議 奪冠照變形「九頭身」引譁然

今年恆春鎮國際豎孤棚競賽及半島之美攝影比賽的金獎，以「排場壯觀」為題。（取自恆春鎮公所網站）

2024/09/16 06:24

首次上稿 09-15 23:24

更新時間 09-16 06:24

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣恆春鎮公所近年的中元豎孤棚競賽是頗為波折，鎮公所今年在活動期間舉辦攝影比賽，13日公布得獎作品，獎金3萬元的冠軍作品竟是平凡無奇的地方仕紳祭拜畫面，引發攝影界及眾多參賽者譁然，網路上罵翻天，紛紛抨擊毫無專業可言，批評聲浪是排山倒海而來，且疑似「朝聖」的人太多，鎮公所網站疑因流量不堪負荷，前天（14日）甚至數度發生短暫無法進入瀏覽情形。

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鎮公所昨天回應強調，這次比賽共分為恆春鎮之美及搶孤的兩個主題，凡今年於恆春鎮內拍攝照片皆可投稿參賽，官員強調，美感相當主觀，他們尊重評審就專業所評選出的作品。

恆春鎮公所公布得獎作品後，金獎照即刻成為眾矢之的，盧姓參賽者以超廣角視角拍下豎孤棚前祭祀祈求活動順利進行的照片，由國民黨籍恆春鎮長尤史經為首的地方仕紳排排站在許多旗幟前，除超廣角鏡變形，致使畫面中眾人拉長變成「九頭身」，構圖也看不出明顯出眾之處。

有網友前天晚間在當地社團po出得獎截圖，不少人群起而攻之，該名網友指出他當然知道審美沒有絕對，但這次比賽許多作品不具備「獨特性」，幾乎人人都可拍出類似作品，他也語帶保留在留言大多數評審與金獎得主或部分得獎者為同個攝影學會的成員，此外，有以「遛狗」或踩街照得名者，引來網友「朝聖」，鎮公所網站一度無法進入。

網友大多質評選機制及標準，也有人譏諷，拍長官整排入鏡獲金獎實至名歸，更有攝影師「建議」恆春鎮公所應為得獎作品辦攝影展用大圖輸出，讓鎮民共賞，由於盧姓得主還有優選、佳作及入選，有網友幫算獎金竟接近5萬元，據了解，盧姓女子為國內某攝影學會成員，是恆春半島居民，近期是頗熱衷參與類似比賽，也屢屢獲獎。

恆春鎮公所指出，這次在篩選資格後，有40多人作品約500多張參加，定於9月19日於恆春鎮公所大禮堂舉行頒獎典禮，官員重申藝術的認知相當主觀，這些得獎作品看來是是以各種不同的角度及構圖或氛圍觸動評審而得名，屆時可請評審說明獲選原因，目前並不認為獎項有所謂「私相授受」情事，但強調只要有證據就會查辦，但目前名次仍以公布為主。

今年恆春鎮國際豎孤棚競賽及半島之美攝影比賽的銅獎，以「祥獅獻瑞」為題。（取自恆春鎮公所網站）

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