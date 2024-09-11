屏縣垃圾分類回收項目看這邊！ 豬能吃的當廚餘

垃圾分三類，環保局列條列項讓民眾了解。（記者葉永騫攝）

2024/09/11 16:36

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣環保局強力推動垃圾減量、資源回收增加，但是民眾對於廚餘如何分、那一種要回收常常搞不清楚，仍有很多的疑慮，環保局已經列出清單告知一定要回的廚餘和回收項目，簡單說廚餘就是豬能吃的，蛋殼、茶葉、魚骨等東西暫時不回收，透明薄塑膠，如雞蛋塑膠包裝、塑膠袋也不回收，民眾可以上網查詢相關細項。

環保局表示，從今年8月1日起加強執行垃圾破袋檢查作業，計已出動508人次，破袋3142包，讓屏東縣垃圾破袋檢查合格率由上半年度47%提升至71%，提升達24%之多，除讓垃圾量大幅減少，也提高資源垃圾回收率。9月1日起也加強執行進焚化廠車輛垃圾落地檢查作業，10月份開始，未符合進廠條件之車輛，將予以退運。

對於民眾搞不清回收的項目，環保局也列出細項，廚餘要回收的為：蔬菜類、肉類、麵包及蛋糕、米、麵、澱粉類、餅乾、糖果、水果類。但是硬殼類如榴槤、蛋殼、椰子、鳳梨頭等暫不回收。

一定要資源回收的項目為：廢紙類、廢紙容器、鋁箔包、廢鐵類、廢鐵容器、廢鋁類、廢鋁容器、廢塑膠類、廢塑膠容器、廢玻璃容器、農藥廢容器、廢乾電池、廢鉛蓄電池、廢照明光源、廢機車輪胎、廢電子電器、廢資訊物品、廢光碟片、行動電話及充電器。

一定要資源回收的項目。（記者葉永騫翻攝）

一定要回收的廚餘項目。（記者葉永騫翻攝）

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