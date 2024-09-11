為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　屏東縣

屏縣垃圾分類回收項目看這邊！ 豬能吃的當廚餘

垃圾分三類，環保局列條列項讓民眾了解。（記者葉永騫攝）

垃圾分三類，環保局列條列項讓民眾了解。（記者葉永騫攝）

2024/09/11 16:36

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣環保局強力推動垃圾減量、資源回收增加，但是民眾對於廚餘如何分、那一種要回收常常搞不清楚，仍有很多的疑慮，環保局已經列出清單告知一定要回的廚餘和回收項目，簡單說廚餘就是豬能吃的，蛋殼、茶葉、魚骨等東西暫時不回收，透明薄塑膠，如雞蛋塑膠包裝、塑膠袋也不回收，民眾可以上網查詢相關細項。

環保局表示，從今年8月1日起加強執行垃圾破袋檢查作業，計已出動508人次，破袋3142包，讓屏東縣垃圾破袋檢查合格率由上半年度47%提升至71%，提升達24%之多，除讓垃圾量大幅減少，也提高資源垃圾回收率。9月1日起也加強執行進焚化廠車輛垃圾落地檢查作業，10月份開始，未符合進廠條件之車輛，將予以退運。

對於民眾搞不清回收的項目，環保局也列出細項，廚餘要回收的為：蔬菜類、肉類、麵包及蛋糕、米、麵、澱粉類、餅乾、糖果、水果類。但是硬殼類如榴槤、蛋殼、椰子、鳳梨頭等暫不回收。

一定要資源回收的項目為：廢紙類、廢紙容器、鋁箔包、廢鐵類、廢鐵容器、廢鋁類、廢鋁容器、廢塑膠類、廢塑膠容器、廢玻璃容器、農藥廢容器、廢乾電池、廢鉛蓄電池、廢照明光源、廢機車輪胎、廢電子電器、廢資訊物品、廢光碟片、行動電話及充電器。

一定要資源回收的項目。（記者葉永騫翻攝）

一定要資源回收的項目。（記者葉永騫翻攝）

一定要回收的廚餘項目。（記者葉永騫翻攝）

一定要回收的廚餘項目。（記者葉永騫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
南投埔里重啟舊衣回收！但「這些衣物」別丟給清潔隊
2024/09/09 16:28

南投埔里重啟舊衣回收！但「這些衣物」別丟給清潔隊
強制分類後遺症？ 彰縣貓羅溪畔遭丟大量垃圾沒分類
2024/09/10 21:28

強制分類後遺症？ 彰縣貓羅溪畔遭丟大量垃圾沒分類
吃不完的月餅是廚餘嗎？彰化「中秋版」資源回收與廚餘指引來了
2024/09/09 06:56

吃不完的月餅是廚餘嗎？彰化「中秋版」資源回收與廚餘指引來了
屏東縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播