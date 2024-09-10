遏止違停！東港華僑市場外標線重畫 屏東警籲請車輛停這裡

東港警方重劃道路標誌、標線，讓民眾停車有更清楚的指引。（警方提供）

2024/09/10 23:01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港朝隆路因有東琉碼頭及華僑市場，該路段若遇尖峰常塞得水洩不通，加上民眾貪圖方便隨意停車，成為交通亂源，東港警方近期除加強開單，也將標線全面重畫，讓民眾擁有更佳動線及更清楚的指引，避免違停造成交通壅塞。

東港警分局攜手東港鎮公所及相關路權機關，以工程手段改善華僑市場前道路交通路亂象，已於8月底重新改善道路標誌、標線、停車格、人行道加繪綠底，及機車停車格動線規劃，警方呼籲，民眾駕駛車輛應遵守交通規則。

請繼續往下閱讀...

東港警方指出，華僑市場及東琉碼頭常湧入大批遊客及消費者，帶來大量人、車流，不少民眾為了停車方便，車輛任意停放人行道，造成周邊交通混亂，東港警方透過提升執法能量，強力大執法取締朝隆路段各項違規停車，今年6月起迄今共開出710張罰單，為免影響路權及行人安危，警方表示，將持續對華僑市場及東琉碼頭周邊取締違規，維持交通順暢，以確保用路人安全。

東港警方強調，為了遊客及用路人的安全，再次呼籲東琉碼頭旁有漁會收費停車場及立體停車場，可供遊客停車，民眾勿任意違規臨停或停放人行空間，員警將逕行告發取締，另建議民眾可將機車停放漁會大樓前廣場，汽車停放進德大橋北端鹽埔漁港沿線路旁，再步行進德大橋沿線欣賞漁港風光。

東港警方加強取締違停。（警方提供）

東港警方重劃道路標誌、標線，讓民眾停車有更清楚的指引。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法