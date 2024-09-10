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    屏縣加強稽查中秋應景食品與店家 抽驗74件均合格

    屏縣加強中秋應景食品抽驗。（屏東縣政府提供）

    屏縣加強中秋應景食品抽驗。（屏東縣政府提供）

    2024/09/10 18:23

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕為讓民眾在中秋節期間安心品嘗應景食品，屏東縣政府衛生局至轄內人氣糕餅店、燒烤名店、大賣場及傳統市場等店家稽查，抽驗74件應景食品，檢驗結果均與規定相符。

    屏東縣政府衛生局表示，此次中秋節抽驗應景食品有魚丸、鹹蛋黃、雞肉、豬肉、牛肉、辣椒醬、月餅、魚類、水果及月餅內餡等，檢驗項目為乙型受體素類、重金屬、防腐劑、過氧化氫、硼酸及其鹽類、食品中甜味劑、食品中蘇丹紅色素、乙型受體素、動物用藥多重殘留、孔雀綠、結晶紫及其代謝物、二硫代胺基甲酸鹽類、農藥多重殘留分析、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌等，檢驗結果均與規定相符。

    衛生局長張秀君呼籲，民眾在選購中秋節食品時，應注意店家環境衛生及產品包裝是否有完整及有效日期等。在烤肉食材選擇上，建議盡量以天然新鮮的「原型食物」為主，並留意產品的色澤及氣味是否有異常，購買後應儘早食用完畢或適度保存，避免風味、品質劣變及病原菌滋生。

    衛生局也提醒，燒烤肉類、海鮮，應生熟食分開並充分烤熟後再食用，同時搭配適量蔬果維持飲食均衡，才能度過健康快樂的中秋節。本次食品抽驗結果公布於屏東縣政府衛生局網站，民眾可逕參閱。

    屏縣加強中秋應景食品抽驗，保障民眾食品衛生安全。（屏東縣政府提供）

    屏縣加強中秋應景食品抽驗，保障民眾食品衛生安全。（屏東縣政府提供）

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