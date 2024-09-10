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祝福快嫁！ 蜻蜓雅築琉璃筷架 獲選屏東10大伴手禮

蜻蜓雅築推出「實在有意（筷架）快嫁」琉璃筷架。（記者羅欣貞攝）

蜻蜓雅築推出「實在有意（筷架）快嫁」琉璃筷架。（記者羅欣貞攝）

2024/09/10 18:27

〔記者羅欣貞／屏東報導〕在屏東縣三地門鄉深耕逾40年的蜻蜓雅築珠藝工作室，挺過八八風災與疫情，不斷從原住民傳統工藝中開創新道路，今年將飲食與愛情結合，研燒出小巧精緻的琉璃筷架，以「快嫁」傳遞對美好姻緣的祝福，獲選今年屏東縣十大伴手禮。

蜻蜓雅築創辦人施秀菊一生投注排灣族琉璃珠工藝，從研究技術開始，逐步加入金工技術、彩繪玻璃、異材質結合、居家裝飾等，並不斷琢磨老琉璃的質感，致力讓琉璃回到部落婚配與家族傳承，還為部落婦女建置就業職場，更讓原住民工藝站上國際舞台。

不斷推出新品的蜻蜓雅築，今年研燒「實在有意（筷架）快嫁」琉璃筷架，筷架作為餐桌上的小物件，可承載無數美好回憶和深情厚意，象徵在用餐中體會愛意，在生活中感受情意；且音譯「快嫁」，更是傳遞出對美好婚姻的祝願。

施秀菊表示，筷架造型相當多款，可達上百樣，以浪漫詩意的排灣琉璃為設計核心，盼將傳統的美意與愛情的美好融入每一頓飯菜中，讓每一對情侶在用餐時，都能感受到彼此的心意。筷架更是承載無數家庭情感與傳統的象徵，作為筷子的伴侶，不僅賦予筷子尊貴的位置，更如同家庭中的支柱，穩固且默默支撐著每一餐的幸福。

施秀菊近年將創辦的「蜻蜓雅築」交由兒子陳治憲擔任負責人，她退居幕後專職創作當藝術家，雖然八八風災、疫情接連帶來嚴峻考驗，工作室團隊仍然堅持留在部落，用源源不絕的創作靈感和堅強的生命力，守護傳統工藝與文化，也盼更多人知道他們的努力，來部落聽他們說故事。

蜻蜓雅築創辦人施秀菊在傳承傳統工藝的同時，也不斷開創新意。（記者羅欣貞攝）

蜻蜓雅築創辦人施秀菊在傳承傳統工藝的同時，也不斷開創新意。（記者羅欣貞攝）

琉璃筷架款式多樣。（記者羅欣貞攝）

琉璃筷架款式多樣。（記者羅欣貞攝）

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