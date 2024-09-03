獨家》內埔農工師3度上榜卻不念 屏科大獸醫系教授斥搶學生名額

屏科大的獸醫學系是國內不少有志於獸醫的技職學子唯一可報考的學校。（記者楊媛婷攝）

2024/09/03 21:53

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獨家》遭指占屏科大獸醫系名額 內埔師道歉「想給學生最新教學」

〔記者楊媛婷、蔡宗憲／綜合報導〕2年前曾發生有台大醫學系學生重考占名額，該情況在屏東科技大學獸醫學系重演，本報接獲投訴指出，有一名在內埔農工服務多年的張姓教師，三度（110、112及113學年度）報考四技二專統測，也三度上榜名額僅10個缺額的獸醫學系，卻不報到就讀，屏科大獸醫學系教授不滿批，張某為人師表卻搶占學生資源與名額，認為非常不應該。

國內獸醫師現多走犬貓為主的小動物，屏科大獸醫學系所培養的獸醫師，除小動物獸醫師外，亦培訓經濟動物與國內少見的水生動物獸醫師，在經濟動物獸醫師、水生動物獸醫師培養不易的環境下，卻有在技職學校從業多年的老師，屢次搶占獸醫學系名額。

屏科大獸醫學系主任林昭男證實，內埔農工張姓老師確實在110學年度、112學年度、113學年度，都有參加統測並錄取該校獸醫學系，3次上榜後不曾就讀，林昭男坦言，去年發現張姓教師再度上榜該校獸醫學系後，有特別請屏科大校長向內埔農工校長請託，希望張某不要再報考，「但沒想到今年聯登榜單又看到他的名字！」

林昭男進一步指出，國內設有獸醫學系的國立大專院校，除屏科大外，其他都是普通大學如台大、中興及嘉大，屏科大獸醫學系是唯一開放給高中職學生以統測報考，很多高中職學生為想一圓獸醫師的夢想，甚至選擇多次重考，為人師長的張姓教師應更可體會學生報考的辛苦，搶占學生資源非常不應該，「很多技職學生努力多年，夢想就是想要拚上獸醫系，但學生的夢想卻被張姓教師踐踏。」

內埔農工張姓教師報考上榜卻不就讀的情況，也影響該校獸醫學系報到率，林昭男表示，該校獸醫學系這幾屆都因該名額未報到就讀而未招滿，也代表國內少了3名未來的獸醫師，他也建議，針對現任高中職正式教師報名國內大學相關招生考試情況，教育部應該明定相關辦法，以免類似事件再度發生。

對於3度考取屏科大獸醫系卻不報到引發爭議，張姓教師表示，對於引發爭議感到抱歉，他是以身作則帶頭考試，是希望就讀後把最新的獸醫學傳授給學生，明年他不會再報考，因為已經保留學籍，一定會去就讀。

內埔農工一張姓教師三度報考統測並錄取屏科大獸醫學系，卻未就讀，引發屏科大獸醫系教授不滿，直言張姓教師為人師表，不該搶佔學子資源與名額。（翻攝自谷歌地圖）

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