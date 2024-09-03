獨家》內埔農工師3度上榜卻不念 屏科大獸醫系教授斥搶學生名額
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〔記者楊媛婷、蔡宗憲／綜合報導〕2年前曾發生有台大醫學系學生重考占名額，該情況在屏東科技大學獸醫學系重演，本報接獲投訴指出，有一名在內埔農工服務多年的張姓教師，三度（110、112及113學年度）報考四技二專統測，也三度上榜名額僅10個缺額的獸醫學系，卻不報到就讀，屏科大獸醫學系教授不滿批，張某為人師表卻搶占學生資源與名額，認為非常不應該。
國內獸醫師現多走犬貓為主的小動物，屏科大獸醫學系所培養的獸醫師，除小動物獸醫師外，亦培訓經濟動物與國內少見的水生動物獸醫師，在經濟動物獸醫師、水生動物獸醫師培養不易的環境下，卻有在技職學校從業多年的老師，屢次搶占獸醫學系名額。
屏科大獸醫學系主任林昭男證實，內埔農工張姓老師確實在110學年度、112學年度、113學年度，都有參加統測並錄取該校獸醫學系，3次上榜後不曾就讀，林昭男坦言，去年發現張姓教師再度上榜該校獸醫學系後，有特別請屏科大校長向內埔農工校長請託，希望張某不要再報考，「但沒想到今年聯登榜單又看到他的名字！」
林昭男進一步指出，國內設有獸醫學系的國立大專院校，除屏科大外，其他都是普通大學如台大、中興及嘉大，屏科大獸醫學系是唯一開放給高中職學生以統測報考，很多高中職學生為想一圓獸醫師的夢想，甚至選擇多次重考，為人師長的張姓教師應更可體會學生報考的辛苦，搶占學生資源非常不應該，「很多技職學生努力多年，夢想就是想要拚上獸醫系，但學生的夢想卻被張姓教師踐踏。」
內埔農工張姓教師報考上榜卻不就讀的情況，也影響該校獸醫學系報到率，林昭男表示，該校獸醫學系這幾屆都因該名額未報到就讀而未招滿，也代表國內少了3名未來的獸醫師，他也建議，針對現任高中職正式教師報名國內大學相關招生考試情況，教育部應該明定相關辦法，以免類似事件再度發生。
對於3度考取屏科大獸醫系卻不報到引發爭議，張姓教師表示，對於引發爭議感到抱歉，他是以身作則帶頭考試，是希望就讀後把最新的獸醫學傳授給學生，明年他不會再報考，因為已經保留學籍，一定會去就讀。