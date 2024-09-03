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獨家》遭指占屏科大獸醫系名額 內埔師道歉「想給學生最新教學」

屏科大獸醫系近年出現內埔農工服務多年的張教師，累積3次考取獸醫系卻不報到引發爭議。（資料照）

屏科大獸醫系近年出現內埔農工服務多年的張教師，累積3次考取獸醫系卻不報到引發爭議。（資料照）

2024/09/03 21:57

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獨家》內埔農工師3度上榜卻不念 屏科大獸醫系教授斥搶學生名額

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏科大獸醫系近年出現內埔農工服務多年的張教師，累積3次考取獸醫系卻不報到引發爭議，張老師接受本報獨家專訪，強調非常抱歉，但他除以身作則帶學生考試，是真的希望就讀後把最新獸醫學傳授給學生，明年不會再報考，因為已經保留學籍，會真的去就讀。

擁有23年教學經驗的張老師，本身已是中山大學生物系碩士的高材生，在校內負責教學生物及農業概論，但始終覺得學校獸醫相關領域課程太過「古老」，一直希望能交給學生最新的獸醫技術及知識，110學年度才會動念報考，但看到必須全天候到校上課的學程，最後因為兼顧家庭及教學因素放棄。

至於最近兩次的報考未就讀，張老師解釋，分別是錄取後突然被校方指派重要的主任職務，以及帶領新生班導師的工作忍痛放棄，直到近期知道能夠保留學籍，他決定帶完畢業班就去完成獸醫系的夢想，整個過程「完全沒有惡意，並非刻意搶占名額。」

張老師也提到，他一直以身作則帶領學生，多年來跟著學生考取了超過八張各式技術士證照，近年為了報考獸醫系，學生也跟他良性競爭，甚至打趣嗆他考不贏「國英數」基本科目，確實激勵了帶班學生超過13個考上國立科大、8個考上屏科大。

但張老師也坦言可能造成屏科大獸醫系困擾，近日會去向屏科大獸醫學系主任致意，也會解釋整個來龍去脈，他尷尬笑說「畢竟以後真的要去唸，碼頭還是要拜。」

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