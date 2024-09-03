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獨步全台！小琉球迎王「逡港腳」 50艘漁船環島遶境創紀錄

小琉球迎王本科打頭陣，早上在施放十二色炮後，漁船群是浩浩蕩蕩魚貫出港，接著遶島一週。（屏縣府提供）

小琉球迎王本科打頭陣，早上在施放十二色炮後，漁船群是浩浩蕩蕩魚貫出港，接著遶島一週。（屏縣府提供）

2024/09/03 14:14

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣小琉球今天舉辦島上民俗盛事「迎王平安祭典」，在正式開始前，島上獨有、已行之有年的「漁船環球」盛事，作為王駕下凡前淨化全島港口及週邊海域的儀式，今年共有50艘漁船浩大登場，更是迎王史上規模最大的一次「逡港腳」。

東港、琉球及南州3鄉鎮每3年舉辦一次的屏東「迎王平安祭典」，迎請代天巡狩千歲爺到人間境界巡視，賜福袪災，今年由小琉球迎王打頭陣在今天登場，預計下午3點開始進行「請水」儀式，早上則是小琉球獨有的「漁船逡港腳」儀式。

小琉球以漁業立島，現為重要遠洋漁業基地，許多鄉親都在外海打拼，但每逢迎王，就是一定要返鄉參加，除了搭飛機，有的漁民更是直接將漁船開回台灣，就為響應這大型地方盛事。

今天清晨約7點半，信仰中心三隆宮執事人員和大總理及地方仕紳等人，齊聚白沙港祭祀，待吉時到及神轎登船後，即點燃十二彩炮，直衝天際的場面壯觀，隨後多達50艘漁船出港，航行遶島一週，在王駕來臨前，淨化週邊海域及全島港口盼合境平安。

約在中午左右，50艘漁船逐漸回到母港，所有漁船順利回港，帶有滿儎盈歸之意，隨後眾人將神轎請下船，並陸續扛至中澳沙灘坐鎮，就待下午的「請水儀式」登場。

小琉球迎王本科打頭陣。（屏縣府提供）

小琉球迎王本科打頭陣。（屏縣府提供）

小琉球迎王本科打頭陣。（屏縣府提供）

小琉球迎王本科打頭陣。（屏縣府提供）

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