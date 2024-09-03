屏東迎王傳說颱風不登陸 小琉球迎王今請水 摩羯昨90度大轉彎

小琉球迎王今天登場。（記者陳彥廷攝）

2024/09/03 11:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港、琉球及南州3個隔鄰的鄉鎮每3年都會舉辦在地民俗活動「迎王平安祭典」，今年由琉球迎王打頭陣在今天登場，由於3鄉鎮迎王至今已迎請至少百年，據傳至今只要是迎王期間，皆無颱風襲擾，最近的摩竭颱風，就真的在昨天「90度」大轉彎未直接登陸，鄉親是直呼「神威浩盪」。

3鄉鎮迎王順序不見得每科都相同，但大多以東港為最早，不過，東港東隆宮在去年12月底向溫王爺擲筊後，確認為今年國曆10月28日，小琉球則是在今年3月底左右擲筊，也確定將在9月3日舉辦，在民俗月「鬼門關」後的農曆八月初一即舉辦，至於南州鄉則是固定在農曆的10月13日開始，今年為國曆11月13日，共為期6天。

迎王是由在地公廟迎請代天巡狩的5位千歲爺們下凡巡境祈安禳災，在最後一天王船遶境後，接著就是「和瘟押煞」，化解地方邪祟、瘟魅、疫疾等不潔之物，接著就是儀典中最著名的「送王」燒王船儀式，純木造王船在火舌襲捲中消散，千歲爺隨冉冉火煙飛升，遊天河後返天庭繳旨，是在地盛事，許多出外遊子都會趕回參加各廟宇的轎班或是廟方執事任務。

其中東港迎王已逾百年，小琉球原為東港迎王的其中一個角頭，後回島自辦，與南州迎王亦有數十年歷史，說也神奇，由於是迎請天庭御史搭無形船隻下凡，據傳至今只要逢迎王時期就不會有颱風登陸台灣，近年迎王因颱風較少，難以比對傳說，但最新的「摩竭」颱風，原本已來勢洶洶，卻在昨天突然「大轉彎」90度，由於今天就是小琉球迎王登場的日子，其中最著名的就有「逡港腳」的最狂漁船環島遶境儀式，今天早上所有船隻皆平安出海，是令人嘖嘖稱奇。

鄉親見狀就在在地臉書社團討論，指只要到迎王年，島上最玄的論點就是今年迎王，王爺要來小琉球，所以琉球不會有颱風，迎王是要與神同行而不是雨神同行，而據中央氣象局的預測，摩竭颱風路徑昨天出現大轉路線，但留言也有人提到2000年的象神颱風是讓琉球迎王不得不放1天颱風假，據了解，當時其實天氣相當晴朗，但因風太大導致無法掌旗才延後1天，嚴格來說確非雨勢導致。

不過，週末恐又有颱風生成，加上這幾天受魔羯外圍環流影響，全台都會有大小不等的陣雨，出門在外仍需慎防雨勢。

小琉球迎王今天登場。（記者陳彥廷攝）

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