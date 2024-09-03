用自然與海廢創作，落山風風景特定區增添新網紅點 ，圖為《旭的傳說》。（記者蔡宗憲攝）

2024/09/03 09:39

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「牡丹．森里海環境藝術設計營」透過在地居民與他地設計工作者的腦力激盪，以旭海在地故事為本、部落議題為架構、在地素材為原料，於琅嶠卑南古道牡丹灣段進行創作，今年利用海洋廢棄物及在地素材創作3件作品，為落山風風景特定區增添新的吸睛點。

3件作品分別為《旭緣》、《旭的傳說》及《手護》，邀請到雲科大設計學院院長黃世輝擔任營長，由高雄大學工藝與創意設計學系系主任陳冠勳領隊、正修科技大學視覺傳達設計系老師張錦郎、吳志南等共同指導，花了6天5夜創作。

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正修科技大學視覺傳達設計系二年級學生呂翊名表示，《旭緣》作品發想來自旭海部落舊稱牡丹灣為琅嶠卑南古道一段，因當地是多元族群聚落。作品中，由在地居民潘昆淋指導編織廢棄漁網，結合刻畫不同族群圖騰的漂流木，展現族群融合、和平共處的精神。夜晚時，更可躺在作品上，欣賞無光害的滿天星斗與銀河。

作品《旭的傳說》設計發想，則是來自美好的旭海風景，高雄大學工藝與創意設計系江承宇說，「旭」是由九顆日組成象徵部落。用漂流木與鋼筋結合製作九個太陽立柱，並使用當地鵝卵石排列成太陽光芒，展現旭海的熱情與能量。

第三件作品《手護》，設計理念是模擬一個巨人雙手握著一根釣竿，釣竿釣上來的不是漁獲而是一串海洋廢棄物，高雄大學工藝與創意設計系三年級楊芷媗表示，這是提醒人們海廢議題，以及引發民眾思考淨灘、海廢回收與環境永續發展的重要性。

牡丹鄉鄉長潘壯志指出，作品，設置在旭海觀音鼻自然保留區的入口，可以讓更多的國人看見海廢議題，喚起國人對生活減廢與海洋永續的關注，配合落山風風景特定區旭海資訊站啟用，更增添牡丹鄉旭海部落生態旅遊的魅力，創造落山風風景特定區的新網紅拍照點。

用自然與海廢創作，《旭緣》作品發想來自旭海部落舊稱牡丹灣為琅嶠卑南古道一段。（記者蔡宗憲攝）

用自然與海廢創作，落山風風景特定區增添新網紅點 ，圖為《手護》。（記者蔡宗憲攝）

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