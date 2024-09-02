女工人遭掉落鐵材砸成重傷 雇主判刑4月還要賠217萬多元

楊姓婦人被施工掉落的鐵材砸成重傷，陳姓雇主被判刑，還要負起賠償責任。（資料照）

2024/09/02 14:36

〔記者李立法／屏東報導〕陳姓業者雇用楊姓婦人到一家環保公司廠房協助拆除廢棄物，楊婦不慎被掉落的鐵材砸成重傷，勞動力嚴重減損，楊婦控訴陳姓雇主及該環保公司未事先作做好安全防護措施，提告求償近400萬元，屏東地院認為陳姓雇主及該環保公司要連帶賠償婦人217萬多元，可上訴。

該環保公司將廠內廢棄物清除工作發包給綽號「牛仔」的業者，「牛仔」卻將該工程轉包給陳姓工程行業者，陳男接手後以日薪1500元雇用陳婦協助拆除作業，缺乏安全防護措施的陳婦被掉落的鐵材砸成重傷，身上多處骨折並傷並造成左上肢臂神經損傷，長達7.7個月無法工作，且勞動力因而減損3成，雇主陳男事後被法院依過失傷害致人重傷罪判刑4個月確定。

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楊婦並向陳男及該環保公司求償醫療費、工作損失、及精神撫慰金等391萬多元；該環保公司認為，廠房廢棄鋼架折除工程委託「牛仔」拆除，是「牛仔」將該工程交由陳姓業者處理，整起事件與該公司無涉，自不負賠償責任；陳男則未出庭抗辯。

屏東地院認為，雇主陳男未對楊婦作好必要的安全防護措施，該環保公司並未確認「牛仔」是否為合格承攬施作業者，亦未曾與「牛仔」或陳男洽簽書面約定、承攬契約等，違反職業安全衛生法，都要負起責任，依楊婦傷勢及全案情狀，陳男與該環保公司應連帶賠償217萬多元。

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