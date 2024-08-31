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    周春米暢談女力 與網紅娘娘、宅女小紅相見歡

    南國漫讀節開幕網紅娘娘、宅女小紅與周春米趣味座談。（記者葉永騫攝）

    南國漫讀節開幕網紅娘娘、宅女小紅與周春米趣味座談。（記者葉永騫攝）

    2024/08/31 17:01

    〔記者葉永騫／屏東報導〕南國漫讀節今天起正式起跑，縣長周春米與網紅娘娘、宅女小紅在屏東縣立圖書館總館，暢談新女力時代、性別新思潮等內容，吸引了滿滿的人潮，周春米表示，壓力很大時會做東西吃自我療癒，娘娘則自嘲是人妖、娘娘腔，宅女小工則認為女性較有良心，幽默的對談讓現場充滿的歡笑。

    南國漫讀節8～12月將舉辦50場講座、市集、藍皮列車等活動，讓大家更認識南國屏東。

    縣長周春米指出，邁入第6屆的南國漫讀節，今年聚焦5大面向，包括「新女力時代」、「性別新思潮」、「創作新交流」、「產業新世代」與「融合新世代」。

    KOL娘娘認為，臺灣重視性別議題，比較嚴肅，泰國則是較不在乎性別，開的起玩笑，但也因為台灣很重視性別議題反而限制了發展，泰國都是以服裝來分別男女，不管男女，只要穿女裝就稱呼女生，她更自嘲說被稱人妖、娘娘腔，對她不會造成傷害。

    作家宅女小紅則說，女性的地位在台灣近年來已進步了很多，可以發現女性在社會與家庭中，更受到平等對待，也都能驕傲地展現自我，但是男女平等還是困難的，因為女性比較有良心，照顧小孩的一定是媽媽，關心的一定是女性，所以會被困在良心的鐵網中。

    文化處強調，10月將邀請韓國知名作家「趙南柱」來到屏東舉辦講座，還有小林賢伍、劉倩妏等人齊聚屏東，還有走讀、藍皮火車等接力登場，更多活動詳情請上屏東縣政府文化處官網、FB查詢。

    南國漫讀節網紅娘娘、宅女小紅與周春米趣味暢談女力、性別等議題。（記者葉永騫攝）

    南國漫讀節網紅娘娘、宅女小紅與周春米趣味暢談女力、性別等議題。（記者葉永騫攝）

    南國漫讀節，網紅娘娘、宅女小紅與周春米趣味暢談女力、性別等議題。（記者葉永騫攝）

    南國漫讀節，網紅娘娘、宅女小紅與周春米趣味暢談女力、性別等議題。（記者葉永騫攝）

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