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踢館？恆春派2隊參賽 宜蘭頭城搶孤12隊9/2決勝負

宜縣二結王公廟（左）及杏輝藥品搶孤隊（右）在恆春豎孤棚比賽結束後，便返回宜蘭特訓。（總教練林光賢提供）

宜縣二結王公廟（左）及杏輝藥品搶孤隊（右）在恆春豎孤棚比賽結束後，便返回宜蘭特訓。（總教練林光賢提供）

2024/08/26 19:01

〔記者江志雄／宜蘭報導〕屏東恆春中元豎孤棚發生冠軍隊滿州鄉體育會選手攻頂不敲鑼爭議，分獲2、3名的宜蘭縣二結王公廟及杏輝藥品搶孤隊質疑不公拒領獎金，事後傳出恆春隊伍恐缺席9月2日的頭城搶孤，但經協調，確認將派2隊參賽，「踢館」意味十足。

事發後，恆春隊伍曾以避免傷及兩地情誼為由，打算暫停派員參與今年的頭城搶孤，經過多方協商，同意派出恆春中元豎孤棚冠軍隊滿州鄉體育會與另支勁旅300E-2區恆春獅子會北上出賽，換言之，恆春中元豎孤棚的前3名隊伍，在相隔15天後將齊聚頭城一較高下。

二結王公廟及杏輝藥品搶孤隊總教練林光賢說，他帶領的2隊選手連日來接受特訓，除了強化技巧，更要培養團隊默契，杏輝藥品隊是去年頭城搶孤冠軍得主，希望今年順利連莊，把金盃留在宜蘭。

主辦單位頭城鎮中元祭典協會理事長楊碧村今天證實，恆春將派2隊參賽，本屆頭城搶孤共12隊參與，訂於9月2日晚上11點，即農曆7月30日俗稱「鬼門關」深夜，在頭城搶孤民俗教育園區開賽，歡迎大家到場為選手加油打氣。

頭城搶孤每隊5名選手上陣，比賽開始後，採疊羅漢方式攀爬塗抹牛油的孤柱，爬到13公尺高的柱頂，使出類似電影「蜘蛛人」攀爬橋段的「倒翻棚」技法爬上孤棚，再爬30公尺高的孤棧，搶先鋸斷棧頂順風旗便是優勝，比賽難度更甚於恆春中元豎孤棚，是全國最盛大的搶孤活動。

今年頭城搶孤訂於9月2日晚上11點開賽，圖為往年比賽盛況。（資料照，記者江志雄攝）

今年頭城搶孤訂於9月2日晚上11點開賽，圖為往年比賽盛況。（資料照，記者江志雄攝）

宜縣杏輝藥品搶孤隊選手，練習類似電影「蜘蛛人」攀爬橋段的「倒翻棚」技法爬上孤棚。（總教練林光賢提供）

宜縣杏輝藥品搶孤隊選手，練習類似電影「蜘蛛人」攀爬橋段的「倒翻棚」技法爬上孤棚。（總教練林光賢提供）

頭城搶孤去年冠軍杏輝藥品隊選手接受特訓，希望今年順利連莊，把金盃留在宜蘭。 （總教練林光賢提供）

頭城搶孤去年冠軍杏輝藥品隊選手接受特訓，希望今年順利連莊，把金盃留在宜蘭。 （總教練林光賢提供）

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