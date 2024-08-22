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遞補不到1年！屏縣議員張振亮賄選案定讞解職 鍾詔元將遞補

張振亮在去年11月才遞補議員，如今又遭解職。（屏東縣議會提供）

張振亮在去年11月才遞補議員，如今又遭解職。（屏東縣議會提供）

2024/08/22 13:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣議員張振亮去年（2023年）11月10日才遞補為縣議員，因涉賄選案5月7日二審被判8月徒刑後停權，今天（22日）最高法院駁回其上訴定讞，張振亮依地方制度法第79條規定，即起解職；張振亮喊冤表示，相當震驚，他沒有賄選。張解職後，第二選區將由泛綠無黨籍鍾詔元遞補議員。

民進黨屏東縣議員張振亮曾任屏東縣九如鄉長，前年參選議員為落選頭，因同選區議員吳亮慶涉賄被判當選無效定讞，張振亮去年（2023年）11月10日才遞補為縣議員，然而他在前年競選時涉嫌賄選，一審無罪，高雄高分院5月7日二審依刑求賄賂罪，判張8月徒刑，褫奪公權3年；依選罷法規定，張被停止其議員職權；張喊冤並上訴，如今最高法院駁回上訴定讞。

張振亮表示，自己從政10多年，從九如鄉民代表、主席到鄉長，一直用心服務鄉親；該案是因為高樹鄉親對他比較陌生，所以他決定舉辦說明會，款項就是要辦說明會的，他沒有賄選，覺得十分冤枉，也很震驚。

縣府民政處說明，依地方制度法第79條，張振亮將由內政部解除其職權，溯自宣判日生效。

屏東縣議員第二選區原有8席議員，含鍾詔元本屆至今歷經2次遞補；另國民黨籍議員王景山因涉違反廢棄物清理法遭法辦，一審緩刑，二審改判1年10月，6月最高法院維持原判定讞，王景山被解職，因並非違反選罷法遭解職，所以不遞補；且第二選區的缺額未達2分之1，也沒有補選問題；所以，第二選區在鍾詔元遞補後，仍為7席，鍾前年參選得票數5010票，排在張振亮之後。

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