廚餘要分「生熟」 屏東幅員大33鄉鎮市回收規則恐難一致

環保局強調，垃圾排出廚餘部分分「生熟」。（記者陳彥廷攝）

2024/08/21 21:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣環保局8月起加強垃圾排出破袋檢查，剛上路後就傳出有民眾因丟垃圾遭拒卻轉頭隨意丟棄情形，雖然公所、環保局強調將加強開罰，但地方公所人力有限，近期仍耳聞隨意棄置情事，此外，最令人頭痛的是「生熟」廚餘問題，環保局則是邀集鄉鎮市公所開會，律定相關規定，但部分項目仍是由地方公所視自己的後端處理能力，決定是否歸類為廚餘，就有公所擔心，屏東33鄉鎮市幅員大，未來恐難制定全部鄉鎮市適用的回收規定。

屏東縣為落實垃圾分類，8月起落實垃圾破袋檢查，一定要分為「一般垃圾」、「資源垃圾」及「廚餘」等，其中部分鄉鎮還傳出遭拒後不是回家分類，而是「轉頭就亂丟」的情事，環保局及地方公所雖強調會加強稽查，但仍不時耳聞沒有公德心的民眾隨便亂丟因未分類而被拒收的垃圾，不僅過分更造成環境髒亂，引來撻伐。

資源垃圾及一般垃圾目前都大致能分辨，唯獨大部分民眾對廚餘分類仍是「霧煞煞」，屏縣環保局在新政策試行20天後，邀請鄉鎮市公所清潔隊召開會議，檢討至今措施，其中廚餘就被視為重中之重，對此，環保局強調，據環境部「廚餘分類參考指引」規定有熟廚餘（適用養豬廚餘）與生廚餘（適用堆肥廚餘）2種，各地鄉鎮市公所視其「最終處置」明確告知鄉親該如何丟棄。

環保局表示，目前像是蛋殼、茶葉、咖啡渣或是蚵殼、果皮、肉類的骨頭等，若是地方公所無法進行堆肥處理，即視為一般垃圾，地方公所最重要的還是律定自己的政策並明確向鄉親宣導以利配合；也有鄉鎮市公所提出其實各家廚餘回收業者標準不一，有的可收果皮及茶葉為熟廚餘，不得一概而論。

有清潔隊長表示，屏東是6都以外第2多人口的縣，各地方公所的首長、民意代表也都是民選，長期下來難保不會出現各地因民情所生特例，進而衍生33鄉鎮市各唱各調情形，建議環保局應該針對回收廠商輔導建立「屏東怎麼收」原則，因為將本該一體適用規則的最後決定權丟給各公所視「最終處置」來定奪，不僅在已加重清運作業增負荷，若是上班地與居住地不同的縣民，恐因規則不同在不同地遭拒收。

對此，環保局強調，日前的會議已有共識及結論，並已請清潔隊配合調整，9月11日將召開媒體發表會，將明確的回收、廚餘表列公佈，讓縣民「有所適從」輕鬆丟垃圾。

地方公所落實破袋檢查。（記者陳彥廷攝）

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