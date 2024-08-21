國安問題！ 3名19歲詐騙車手屏東偏鄉超商盜領 還衝撞警車想逃

三名19歲詐騙車手偏鄉超商盜領，遭警方壓制逮捕，還試圖衝撞員警。（警方提供）

2024/08/21 16:13

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕政府近期全力打擊詐騙，詐騙車手都選擇警力較少的偏鄉提領，屏東枋寮警方20日接獲通報，有提領車手駕駛之自小客車由雙園大橋進入屏南地區，通報線上警網實施攔截圍捕，並由偵查隊隊長陳賜明在一處知名休息區超商當場壓制逮捕3名19歲年輕車手。

枋寮警方指出，20日13時30分於枋山某超商前停車場發現該部可疑車輛，其中一名王姓犯嫌下車進入超商，另外2名李姓犯嫌及周姓犯嫌在車上等候，枋寮分局偵查隊員警先於超商內逮捕正在提款之王嫌，並通報在停車場埋伏之警力同時圍捕自小客車內2名犯嫌。

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但車上李、周2嫌發現警方圍捕，竟衝撞偵防車企圖逃逸，偵查隊員警立即以強制力將李、周2嫌拉下車當場逮捕，並當場查扣金融提款卡22張、現金107萬6100元、行動電話5支、愷他命1小包、自小客車1部。

警方訊後依涉嫌妨害公務、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌，移送屏東地方檢察署偵辦，並持續向上溯源，不到20歲甘願擔任詐騙車手犯案，甚至大膽衝撞員警，也引發現場民眾相當驚訝，期盼政府打詐加大力道，以免越來越多年輕一代成為詐騙集團共犯。

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3名19歲詐騙車手偏鄉超商盜領，遭警方壓制逮捕，還試圖衝撞員警。（警方提供）

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