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    首頁　>　屏東縣

    非法經營期貨獲利上千萬 3成員被判刑、罰款並沒收不法所得

    范女等人非法經營期貨業務獲利上千萬，遭法院判刑、罰款並沒收不法所得。（資料照）

    范女等人非法經營期貨業務獲利上千萬，遭法院判刑、罰款並沒收不法所得。（資料照）

    2024/08/15 12:40

    〔記者李立法／屏東報導〕范姓女子吸收趙、孫2男為下線，招攬民眾投資未經政府核可的網路期貨平台，從中分別獲利773萬至1485萬多元不等金額，因該投資平台出狀況，造成眾多投資人損失，檢調深入調查後將范女等3人送辦，屏東地院依非法經營期貨經理事業及其他期貨服務事業罪，判處3人3年至3年6個月不等徒刑，併科以100萬至150萬元不等罰款，沒收不法所得，可上訴。

    范女多年前吸收趙、孫2人加入未經台灣主管機關合法註冊登記的網路米得平台，陸續招攬數十名投資人參與「米得外匯投資方案」，從中賺取投資人入金、出金或點數價差，范、趙、孫3人分別獲利1485萬9103元、773萬3632元、773萬3632元。

    因該平台突然宣稱遭駭客入侵而爆倉，造成眾多投資人損失，檢調獲報深入調查後，才發現范女等人非法經營期貨行為，並將3人送辦；屏東地院依非法經營期貨經理事業及其他期貨服務事業罪判處范女3年6個月徒刑、併科罰金150萬元，判處趙、孫2人各3年徒刑並罰款各100萬元，還要沒收或追繳不法所得。

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