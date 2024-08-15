屏東夏日狂歡祭「挫咧蛋」超搶手 藝術家阿咧8/17辦簽名會

藝術家「阿咧」（右）將於8月17日下午4時親臨現場導覽作品，圖為屏東夏日狂歡祭開幕時其與屏東縣長周春米（左）合影。（記者羅欣貞攝）

2024/08/15 12:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕目前正在屏東縣民公園舉辦的「屏東夏日狂歡祭」已成親子每年暑假必去景點之一，今年不只延續親子水陸遊樂園，屏東縣政府還攜手台、日藝術家，在具有歷史遺跡的縣民公園打造「沉浸式光影展」與「入坑夜間美術館」，其中限定文創品「挫咧蛋」成為大小朋友們爭相收藏的小物，創作的藝術家「阿咧」將於本週六（17日）下午4時親臨現場導覽作品，現場購入活動限定文創品（扭蛋除外）即可獲得簽名。

屏縣府傳播暨國際事務處表示，縣民公園原身是座廢棄27年的糖廠舊址，如今已成為台灣首座工業遺址結合水岸景觀的大型公園，為讓親子走進歷史遺址、豐富文化底蘊，今年與藝術家阿咧─葉信泓合作，在超罕見的地坑遺跡內重磅推出「入坑美術館」，除展示20件銅雕作品與6件大型水墨作品，廣場中間的立體圓形鐵盤刻畫出早年糖廠的風華歲月，也能讓來訪遊客一探地坑遺址的前世今生。

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藝術家阿咧表示，由於現代社會的快節奏和高壓力生活方式已漸漸成為常態，人們不斷追逐時間，卻忘了好好放鬆紓壓，為此，藉由幽默諧音梗的創作，將書「壓」在10米高的黃色鴨上，把壓力擬真化，讓繁忙工作、家庭和社交生活的鄉親見到「書鴨」時皆能會心一笑，進而舒緩煩悶心情；此外，「三層肉」、「七龍豬」、「草地狀元」等作品也都是熱門的拍照景點。

傳播處說，為讓孩子可以更親近美學、見證歷史文化發展，也將糖廠舊有原料倉庫打造成怪獸訓練所，由日本插畫家吉井宏結合屏東人文地景風貌，創造三隻怪獸角色：粉紅獼猴─大耳、伯勞鳥─驕仔和穿山甲─甲霸，現場有別於一般藝術場館優勢，不僅跳脫平面框架，使用光影互動媒體技術，設計五大沉浸式球體與無限鏡面空間，讓旅人探索屏東的自然奇蹟。

配合此次怪獸主題，屏東夏日狂歡祭獨家推出的「書鴨好T」、「書鴨紓壓裝可愛包」及「挫咧蛋（怪獸扭蛋）」等文創小物，皆讓大小朋友愛不釋手，其中，網路上掀起轟動的限定文創商品「挫咧蛋」，可愛造型搭配諧音梗，吸引大批民眾排隊試手氣，大家敲碗盡快補貨的場面盛況空前；還有許多親子們穿著書鴨T恤，揹上可愛包至各地趴趴走的模樣超級可愛。

超受歡迎的「挫咧蛋」怪獸扭蛋系列文創小物。（屏東縣政府提供）

藝術家「阿咧」粉絲見面簽名會時間表。（屏東縣政府提供）

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