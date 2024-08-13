墾丁七月戲水不擔心 大光觀林寺「海域值星神」全台獨有

大光觀林寺「海域值星神」全台獨有。（記者蔡宗憲攝）

2024/08/13 19:03

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島、墾丁是台灣夏季旅遊勝地，但進入農曆七月後，許多國人有所忌諱，加上出國人潮多，整體住房率下降，當地居民則提到，當地大光觀林寺有全台獨有的「海域值星神」，水上業者旺季前都會祭祀，其實不必太過擔心，但如海域插上危險紅旗仍必遵守，否則什麼天神也難救無命客。

「已經是多年以來的習俗。」大光地區鎮代陳厚仁說，觀林寺一向是恆春半島海域守護神，除了水上活動失蹤，親友必到祈求且相當靈驗，為了保護當地海域，從多年前就會在端午節前後，也就是旅遊戲水旺季開始前，當地從事浮潛、衝浪、潛水、水上摩托車等水域活動相關業者，都會虔誠集合前來祭祀，並擲筊選出當年的海域守護神官，而今年選出的為李府將軍。

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走遍全台廟宇的民俗專家廖大乙則認為，對於農曆七月不能戲水其實不必太過迷信，如果以此為例，全世界其他地區及其他宗教信徒，難道也都不能到水邊，古人這樣的提醒主要是夏季炎熱戲水人多，加上雨季造成海流不穩定，如果心理有疙瘩，便可以選擇到戲水景區當地廟宇走走，還是可以開心出遊。

陳厚仁強調，七月份的好兄弟其實不會主動影響陽間人，不要刻意挑釁或不敬，祂們也有自己該守的規矩，反而是人們到海邊戲水常出意外，很多是對於海邊救生員提醒或警告旗幟忽略，畢竟好兄弟不會主動害人，但神仙難救無命客。

走遍全台廟宇的民俗專家廖大乙（左）則認為，對於農曆七月不能戲水其實不必太過迷信。（記者蔡宗憲攝）

大光觀林寺「海域值星神」全台獨有，今年是李府將軍值星。（記者蔡宗憲攝）

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