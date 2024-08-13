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    首頁　>　屏東縣

    青年以工換酬走讀部落 修繕書屋埋下閱讀種子

    青年學員將斑駁的牆壁重新補土、上漆。（屏東縣勞動暨青年發展處提供）

    青年學員將斑駁的牆壁重新補土、上漆。（屏東縣勞動暨青年發展處提供）

    2024/08/13 14:27

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東智慧農業學校邀請青年到屏東協助農村、部落、小鎮完成工作任務，今年到青葉部落，以工換酬完成部落書屋的修繕工作，為部落埋下閱讀的種子，並且走讀部落社區，更了解原住民的文化。

    這次的青年工作假期活動，由青葉部落社區發展協會理事長巴俊傑帶領青年走讀部落，來自全台各地的學員更了解部落的文化與特色，工作假期的重頭戲在完成修繕「部落書屋」舉行落成典禮，該部落書屋位於青葉國小旁，原是閒置的派出所，改造成社區發展協會的辦公室，社區空出部分空間打造部落書屋，學員花一天半的時間，將原是斑駁的牆壁補土、上漆，用在地植物染出的美麗布樣裝飾書屋，看著從無到有的過程，直說「很有成就感。」

    屏東縣政府勞動暨青年發展處長李雨蓁表示，透過工作假期、走讀活動，將希望的種子傳承下去，期望青年們帶著書回來這裡和部落分享、擔任說故事的老師，或將青葉部落的文化和書屋行動帶回職場和他人分享，做為屏東的推廣大使。

    贊助繪本的愛讀繪本屋負責人許惠閔指出，感謝工作假期青年完成部落書屋，後續將會持續注入資源、提供更多書，也會不定期舉辦說故事活動，打造一個孩童閱讀、部落辦理手作活動及陳列特色商品的舒適空間。

    青年學員完成部落書屋修繕，開心拍照。（屏東縣勞動暨青年發展處提供）

    青年學員完成部落書屋修繕，開心拍照。（屏東縣勞動暨青年發展處提供）

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