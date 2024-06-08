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明華園《超炫白蛇傳》屏東再現水漫金山寺 5萬觀眾驚呼連連

明華園《超炫白蛇傳》再現水漫金山華麗場面，五萬觀眾驚呼連連。（記者蔡宗憲攝）

明華園《超炫白蛇傳》再現水漫金山華麗場面，五萬觀眾驚呼連連。（記者蔡宗憲攝）

2024/06/08 19:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕明華園總團《超炫白蛇傳》端午連假重磅回歸，今晚在屏東縣六堆紀念公園盛大演出，破紀錄五萬戲迷擠爆現場，重頭戲白蛇與青蛇飛上十幾層樓高空踏浪而來，〈水淹金山寺〉磅礴重現，讓台下觀眾驚呼連連。

觀眾最期待、也是全劇最高潮的水漫金山寺，瞬間百噸大水傾洩而下，白蛇、青蛇從十層樓的高空凌空飛越，身穿藍、白色雨衣的觀眾，興奮搖著螢光棒，化身滾滾波濤巨浪，讓觀眾與舞台融為一體，感受「呼風喚雨怒濤翻，江水滾滾漫金山」的震撼，即便穿著雨衣也是被淋濕，也覺得很過癮。

文化部主辦「庄頭劇場-藝日限定」文化平權巡演活動，邀請明華園戲劇總團回到故鄉屏東，帶來史詩鉅作《超炫白蛇傳》，晚間七點由縣長周春米、文化部政務次長李靜慧共同敲鑼鳴鼓，宣布端午大戲開演。震撼感官的曠世巨作讓觀眾看得意猶未盡，孫翠鳳率全體演員謝幕，全場掌聲不停歇，觀眾直呼「震撼人心」、「太讚了，超級好看」。

演出由孫翠鳳，帶著女兒陳昭婷、陳昭賢同台共飾白蛇一角，孫翠鳳嫡傳弟子李郁真飾演許仙，舞蹈身段、唱腔、演技俱佳的晨翎飾演青蛇，以及最帥法海陳子豪等人擔綱演出，整齣戲以空前壯觀的舞台視覺景觀，真火、真水、極盡奇幻華麗的舞台特效和聲光刺激、跨越台上台下，地上與空中營造出身歷其境般的舞台體驗。

縣長周春米說，這是「一生至少看一次」的經典大戲，屏東驕傲的戲曲團體「明華園總團」回鄉演繹，動員超過三百位演員，國家劇院級舞台與道具布景，雖然首演至今年已經二十年仍經典，六組消防車水柱呈現「水漫金山」的壯觀場面，讓屏東鄉親一睹「東方歌劇魔幻傳奇」的魅力，文化平權「庄頭劇場-藝日限定」屏東場，成功傳遞表演藝術的美好，讓藝術融入日常。

明華園《超炫白蛇傳》震撼感官的曠世巨作，讓觀眾看得意猶未盡。（屏縣府提供）

明華園《超炫白蛇傳》震撼感官的曠世巨作，讓觀眾看得意猶未盡。（屏縣府提供）

明華園《超炫白蛇傳》讓觀眾看得意猶未盡。（屏縣府提供）

明華園《超炫白蛇傳》讓觀眾看得意猶未盡。（屏縣府提供）

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