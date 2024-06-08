端午連假屏東好好玩 縣府大推東港吃海鮮、旭海泡溫泉

端午節龍舟賽在東港舉行（記者葉永騫攝）

2024/06/08 16:12

〔記者葉永騫／屏東報導〕端午節連假到屏東好好玩，有龍舟競賽、黑鮪魚文化觀光季、牡丹社事件150週年等各種活動，屏東縣政府更提供了各種的遊程供旅客參考，要讓遊客「盡情放粽」，吃海鮮、泡溫泉，從海洋探險到自然探索，從文化體驗到DIY手作，到屏東真好玩。

縣府交通旅遊處表示，端午連假屏東有龍舟競賽、黑鮪魚文化觀光季、職人町魔法畢業季市集、我們生活節、勝利星村創意生活園區等各種活動，如果到屏東一日遊，可以先到東港觀賞划龍舟競賽，接著前往大鵬灣國家風景區，以及品嚐東港道地美食與體驗當地漁民文化；或是選擇參加牡丹社事件150年相關遊程景點，並且泡泡溫泉。

2日遊則可參加「風域半島文化療癒之旅」，先到「旭海-觀音鼻自然保留區」觀賞豐富自然生態，接著到「東源森林遊樂區」及「東源水上草原」，再到「旭海溫泉」泡湯，看看旭海大草原、旭海沙灘，隔天到佳冬鄉「透紅佳人夢想樂園」DIY體驗，再到東隆宮參觀王船及大鵬灣帆船基地體驗SUP與獨木舟及欣賞鵬灣跨海大橋美景。

如果安排3日旅遊，可參考屏東旅遊專書主題的「屏東SOLO」特色遊程，走訪在地大街小巷景點，深刻感受屏東生態之美，相關活動訊息可上「屏東旅遊網」、「屏東GO好玩」等網站查詢。

端午連假屏東玩水正是時候。（屏東縣政府提供）

屏東勝利星村等地點好逛又好玩。（屏東縣政府提供）

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