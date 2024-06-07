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厲害！已錄取雄中科學班 屏東中正國中葉迦文會考5A++寫作6級

屏東縣立中正國中今年共有葉迦文（右三）、徐珮瑄（中）、陳冠喆（左三）等3位學生考出5A++佳績，其中葉迦文寫作6級分。（記者羅欣貞攝）

屏東縣立中正國中今年共有葉迦文（右三）、徐珮瑄（中）、陳冠喆（左三）等3位學生考出5A++佳績，其中葉迦文寫作6級分。（記者羅欣貞攝）

2024/06/07 14:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國中教育會考成績今天（7日）公布，屏東縣立中正國中學生葉迦文先前已經考取高雄中學科學班，在會考仍然全力以赴，取得5科均A++、寫作6級分的最佳表現；該校今年共有葉迦文、徐珮瑄、陳冠喆等3位學生考出5A++佳績。

屏東縣立中正國小畢業的葉迦文，7年級進入中正國中數理資優班就讀，當時便展露對學習的極高熱忱，在國中階段就通過中山大學人才培育計畫，因此假日都會到中山大學提前先修數學，今年參加雄科班考試時，數學科有排在前3名的實力，個性嚴謹的他，自我要求實驗的每個步驟都做到精確，自我期許很高。

葉迦文說，抱持順其自然、平常心參加國中教育會考，平常對國文科比較沒有把握，但在會考之前，老師有特別針對寫作加強，此次會考在寫作上，以看到的浮誇新聞標題為例抒發看法，認為寫文章充實內容更加重要，不宜將太多時間花在處理標題上，這次的寫作可以表述看法，題目還算好發揮，平常喜歡看推理小說、聽音樂，運動有時會踢足球。

中正國中今年還有2名5A++的學生，徐珮瑄寫作5級分，計畫念美和高中、陳冠喆寫作4級分，計畫念高雄中學，希望向強者學習。

校長劉瑞富表示，今年全校參加會考的學生5A以上有49人，不但比去年30多位增加，比例也上升到近10％，表現優異。

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